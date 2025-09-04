Carta a Calpe

Calpe, te conocimos en 1964 y desde entonces hemos vuelto cada año de vacaciones.

En 1972, mis padres, cautivados por el encanto de este bonito rincón de la Costa Blanca, decidieron instalarse aquí para su jubilación. Mi marido y yo hicimos lo mismo en 2003. Habiendo pagado nuestros impuestos y todas las cargas durante más de 50 años, consideramos que formamos parte de tu población. Cada vez que la ley nos lo permitió, hemos cumplido con nuestro deber de residentes y ciudadanos acudiendo a votar.

Esta carta no es un panfleto contra cualquier forma de modernidad.

Como todas las ciudades, has tenido que crecer, modernizarte, con todo lo que ello conlleva: nuevas infraestructuras en todos los ámbitos… escuelas, servicios sanitarios, informática, comunicaciones, carreteras, electricidad, gestión del agua, cambio climático, etc.

Te hemos visto crecer.

Pero, en tu carrera desenfrenada hacia el “siempre más”, te has perdido y poco a poco esta hermosa pequeña ciudad se ha transformado en una pequeña Benidorm. ¡Qué guste o no Benidorm no es el tema! Benidorm, desde su creación, tuvo la vocación de convertirse en ciudad, y por ello adaptó sus vías de comunicación, sus infraestructuras hospitalarias, etc.

Calpe, desgraciadamente, este verano ha demostrado que tu frenesí por construir cada vez más y más alto no ha sido gestionado con infraestructuras adecuadas.

Tus playas son hermosas, pero ya no lo suficientemente grandes para acoger el número de visitantes que atraes.

Anuncio oficial de las autoridades al comienzo de la temporada: algunas partes de las playas serían, a partir de ahora, “NO FUMADORES”.

No se trata de entrar en el debate de estar a favor o en contra, ¡sino de hacer efectiva y creíble la prohibición! ¿Dónde están los carteles que señalan esta prohibición?

Del mismo modo, no hay carteles que indiquen la obligación de llevar una botella de agua durante los paseos con nuestras mascotas.

A diferencia de las localidades vecinas, nuestros problemas de aparcamiento en Calpe no han encontrado solución. Aparcamientos de hoteles y supermercados de pago, completos. Coches aparcados en doble fila sobre las aceras, obligando a circular por los carriles bici y los pasos de peatones. Una cita en el centro con el dentista, la peluquería o para ir de compras apenas nos deja 45 minutos de estacionamiento (¡si tenemos la suerte de encontrar sitio!).

La prohibición de baño decretada dos veces este verano por problemas de salubridad (presencia de materias fecales), ¿no será consecuencia de la falta de adaptación de la estación depuradora? Esta instalación es bastante antigua y quizás ya no tenga la capacidad suficiente para hacer frente al aumento de población debido a esta locura constructiva…

Olores pestilentes cerca del Río Seco…

Posibilidad de alquilar tumbonas solo desde el mes de agosto.

Un pequeño hilo de agua saliendo de las duchas para los pies, ¡los días de suerte!

La no recogida de las algas (Posidonia) provoca malos olores e insectos. Para información: estas algas son beneficiosas, pero solo vivas, es decir, no una vez muertas y fuera del mar.

¿Debemos seguir enumerando otros problemas, a veces mucho más graves?

Los niños o los peatones tienen que cruzar siempre la N332 sin protección para ir a la estación… Calpe, ¿hace falta que ocurra una tragedia primero?

El Centro de Salud ya no gestiona el flujo de pacientes en invierno, ¡imaginemos el caos en verano!

Calpe, ¿quieres ver un día tu nombre en la portada de los periódicos?

Los bomberos (siempre al servicio de la población) no tienen material suficiente. ¡Su escalera solo alcanza hasta un décimo piso! Los refuerzos necesitan al menos 30 minutos para estar operativos en el lugar. Con todos estos nuevos edificios, ya construidos, en construcción o en proyecto, ¿debemos seguir aceptando esta situación sin preguntarnos quién será responsable en caso de tragedia? ¿Quién será acusado de negligencia grave hacia sus habitantes y turistas?

Todas las noches, sin excepción, motos y coches con escapes modificados (probablemente no autorizados por la ITV) hacen carreras de velocidad alrededor del Río Seco y la Avenida Ejércitos Españoles, provocando un ruido infernal. Se organizan rodeos de motos y coches en el gran aparcamiento detrás de la gasolinera DRZ.

Lo más visible es la suciedad de la ciudad y el abandono de las urbanizaciones, y eso a pesar de un aumento significativo de las tasas de recogida de basuras.

y el de las urbanizaciones, y eso a pesar de un aumento significativo de las tasas de recogida de basuras. ETC…

Calpe, ¡esta situación es catastrófica para tu reputación!

Calpe, tus responsables deben tomarse muy en serio todos estos problemas, sin buscar la solución fácil diciendo:

“No somos culpables.”