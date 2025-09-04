Construyen los primeros chalés de los 488 del PAI de la Muntanya Llarga de Llíber

La promotora no pierde el tiempo. Las obras del PAI Medina de Llíber de 488 chalés van a toda mecha. Después de abrir "a tajo de cuchillo" (esa es la impresión cuando se atisba desde cierta distancia la montaña) los viales, la empresa, la promotora VAPF, ya ha empezado a construir los chalés. Las primeras viviendas coronan la cima de la entrada desde Benissa (por la partida del Collao) al valle agrícola de la Vall de Pop. Los chalés se asoman al "mar" de viñedos.

La promotora siguió a lo suyo y no aflojó el ritmo de las obras ni siquiera cuando se advertía que los PAI que devoran grandes superficies de territorio (éste abraza más de 400.000 metros cuadrados) se avenían mal con la nueva realidad de cambio climático y de escasez de agua. La Vall de Pop va muy justita de recursos hídricos y, verano tras verano, el suministro se ve comprometido. Las manifestaciones contra el PAI tampoco hicieron cambiar de idea a la empresa que el pasado 17 de julio lanzó las campanas al vuelo al rechazar un juzgado de Alicante los recursos presentados por los Ayuntamientos de Xaló y Alcalalí. La sentencia eximía al PAI de aportar "un informe sobre suficiencia" de agua potable.

Otra imagen de los chalés del PAI de 488 viviendas / A. P. F.

Ese fallo judicial lo interpretó la promotora como un espaldarazo inapelable. Y ya construye los chalés. Los tiene a la venta por 930.000 y 990.000 euros. La vivienda tipo tiene 344 metros cuadrados construidos y está en una parcela de 400 m2. Cuenta con tres dormitorios. La empresa destaca la faceta "ecológica" de los chalés y, de hecho, los llama "ecoresidencias".

Salvem la Vall no arroja la toalla

Mientras, la plataforma Salvem la Vall, contraria al PAI y que sigue insistiendo en que responde a un urbanismo de otro tiempo, no arroja la toalla. Ha anunciado que convocará otra manifestación (la de febrero de 2024 reunió a más de 3.000 personas) y que buscará otras vías jurídicas para seguir plantando batalla legal. Fue, desde luego, un chasco que un juzgado de Alicante concluyera que este desarrollo urbanístico de 488 chalés ya contaba con una declaración de impacto ambiental favorable (declaración del año 2000) y que no debía acreditar los recursos hídricos.