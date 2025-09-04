Un incendio calcina totalmente un apartamento en la playa del Arenal de Xàbia
No había nadie dentro de la vivienda, un quinto piso, cuando se ha declarado el incendio
Los propios vecinos han desalojado la finca antes de que llegara la Policía Local
Arde la vivienda en Xàbia. Hay incendios alegóricos (los precios están inflamados), pero el de esta tarde ha sido real y muy real. Poco antes de las 15 horas se ha declarado un incendio en un quinto piso de una finca de la avenida de la Fontana, en el núcleo turístico de la playa del Arenal. No había nadie dentro. Los vecinos han avisado de inmediato. Los vecinos, asustados por la virulencia de las llamas, han desalojado la finca antes de que llegara la Policía Local.
Los agentes han precintado el tramo de la avenida donde se halla la finca. Han llegado rápidamente los bomberos y la Cruz Roja. Los sanitarios no han tenido que atender a nadie por inhalación de humo. Los bomberos han echado abajo la puerta. El fuego ha calcinado totalmente el piso. El balcón se ve desde abajo totalmente ennegrecido.
Las labores de extinción se han desarrollado con gran rapidez. No obstante, el fuego ya había causado un estropicio tremendo. No se sabe si los moradores habían salido o si el apartamento está cerrado tras la temporada turística.
