Los alumnos del IES les Salines de Calp estrenarán el martes el instituto provisional de prefabricadas

Tras un primer curso en la Casa de Cultura de Calp, los alumnos del segundo instituto, el IES Les Salines, estrenarán este curso nuevo centro. No es el definitivo (está en obras y avanzan a buen ritmo), sino el provisional de aulas prefabricadas. Las obras se han desarrollado a contrarreloj. Esta tarde se terminaba el asfaltado de la parcela (trabajos que corresponden al ayuntamiento). El lunes, el primer día de curso, se aprovechará para que la conselleria de Educación instale pizarras y mobiliario. Los alumnos acudirán a la Casa de Cultura a saber los horarios, profesores y clases que les tocan. Y será el martes, el segundo día de clase, cuando entren ya en las aulas prefabricadas. El instituto, con módulos alineados y con un primer piso de prefabricadas, impresiona. Las obras en la parcela seguirán. En Navidad, se hará el traslado del material y mobiliario del colegio Oltrà y, en enero, los alumnos de este colegio de infantil y primaria también se trasladarán al centro provisional.

Obras a contrarreloj en el instituto de barracones de Calp / A. P. F.

La concejala de Educación, Mariola Mulet, y el director del IES Ifac, Moisés Pastor, han visitado esta mañana las obras del nuevo centro temporal IES Les Salines, con el objetivo de comprobar sobre el terreno la evolución de los trabajos y confirmar la puesta en marcha del curso académico 2025-2026.

Uno de los pasillos del nuevo centro de módulos prefabricados / Levante-EMV

Durante la visita, ambas partes han constatado que el centro se encuentra prácticamente finalizado. Tal y como ha señalado el director, "el centro está al 100 %, a la espera de unos remates y de que el lunes llegue la dotación de Conselleria", en referencia al mobiliario necesario que la Conselleria de Educación tiene previsto entregar ese mismo día.

Con motivo de esta entrega, el lunes se celebrará el acto de recepción del alumnado en la Casa de Cultura de Calp, mientras que las clases comenzarán con normalidad el martes en las nuevas instalaciones provisionales.

Uno de los patios recién asfaltados; la parcela abraza 33.000 metros cuadrados / Levante-EMV

La "construcción" (montaje de las prefabricadas y urbanización de la parcela) se han llevado a cabo en un verano educativo muy complicado en la Comunitat Valenciana ya que la conselleria también realizaba las obras educativas en los municipios de València devastados el 29 de octubre por la dana.

Las obras del instituto definitivo avanzan a buen ritmo / A. P. F.

Desde el ayuntamiento se ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a las familias. Tanto la concejala como el director han querido destacar el esfuerzo conjunto realizado para que el curso escolar pueda comenzar sin contratiempos, pese a las dificultades propias de una actuación de esta envergadura.

Imagen del centro provisional tomada este jueves y, al fondo a la izquierda, las obras del instituto definitivo de les Salines / A. P. F.

La concejala agradece la paciencia de las familias

Mariola Mulet ha agradecido expresamente “el trabajo del equipo docente del IES, la paciencia de las familias y la implicación de todas las empresas y personas que están colaborando activamente para que los alumnos puedan iniciar el curso en las mejores condiciones posibles”.

El centro educativo temporal IES Les Salines se ha concebido como una solución provisional mientras se ejecutan las obras del futuro nuevo instituto de Calp, con el fin de garantizar la continuidad educativa y evitar desplazamientos a otros municipios.