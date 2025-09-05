Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arnau Mas, de l'escola de pilota d'Ondara, campió d'Europa de One Wall per parelles sub17

Alma Contrí, subcampiona europea en sub15 femení

Arnau Mas (CVP Ondara) ha format parella amb Sergi Sánchez (CPV Oliva)

L’esport ondarenc torna a estar d’enhorabona. El jove pilotari Arnau Mas, format des de ben menut a l’Escola Municipal de Pilota d’Ondara, s’ha proclamat campió d’Europa de One Wall per parelles en categoria sub17, en el marc del Campionat d’Europa Jove que se celebra a Ath (Bèlgica).

Arnau Mas (CVP Ondara) ha format parella amb Sergi Sánchez (CPV Oliva), i junts han sigut determinants per a la victòria de la Selecció Valenciana, que va superar en una emocionant final al combinat del País Basc per 2 sets a 1. La medalla d’or ha sigut celebrada amb entusiasme per tota la delegació valenciana, que veu en Arnau un dels grans talents emergents de la pilota.

En categoria femenina, la també ondarenca Alma Contrí, alumna de l’Escola Municipal de Pilota, ha aconseguit la medalla de plata en sub15, després d’una gran actuació amb les seues companyes Nuria i Irene. Tot i haver vençut les basques en la fase de grups, en la final no van poder repetir la gesta i van caure per 2 sets a 1, aconseguint un magnífic subcampionat europeu.

Alma Contrí, alumna de l’Escola Municipal de Pilota, amb les seues companyes Nuria i Irene

Des de l’Ajuntament d’Ondara, l’Alcalde José Ramiro ha destacat que “aquests èxits són fruit del treball constant, de l’esforç personal i del suport a l’esport base que fem des de les institucions. Arnau i Alma són un orgull per a Ondara i un exemple per a la joventut”. Per la seua part, el regidor d’Esports, Jordi Ruiz, ha afegit que “la pilota valenciana té futur, i noms com els d’Arnau i Alma ho demostren. Des de l’Escola Municipal de Pilota d’Ondara s’està fent una tasca excel·lent, i aquests resultats en l’àmbit europeu en són la millor prova”.

Espectacular balanç

Amb aquests resultats, la Selecció Valenciana ha tancat la primera jornada de l’Eurojove amb un balanç espectacular: doble medalla d’or en sub17 masculina i sub19 femenina, i medalles de plata en sub15 masculina, sub15 femenina i sub17 femenina. Els xics sub19 han quedat quarts.

El campionat continuarà hui divendres amb la modalitat de joc internacional, i finalitzarà dissabte amb la competició de llargues, que posarà el punt final a aquesta edició del Campionat d’Europa Jove 2025.

