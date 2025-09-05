Arnau Mas, de l'escola de pilota d'Ondara, campió d'Europa de One Wall per parelles sub17
Alma Contrí, subcampiona europea en sub15 femení
L’esport ondarenc torna a estar d’enhorabona. El jove pilotari Arnau Mas, format des de ben menut a l’Escola Municipal de Pilota d’Ondara, s’ha proclamat campió d’Europa de One Wall per parelles en categoria sub17, en el marc del Campionat d’Europa Jove que se celebra a Ath (Bèlgica).
Arnau Mas (CVP Ondara) ha format parella amb Sergi Sánchez (CPV Oliva), i junts han sigut determinants per a la victòria de la Selecció Valenciana, que va superar en una emocionant final al combinat del País Basc per 2 sets a 1. La medalla d’or ha sigut celebrada amb entusiasme per tota la delegació valenciana, que veu en Arnau un dels grans talents emergents de la pilota.
En categoria femenina, la també ondarenca Alma Contrí, alumna de l’Escola Municipal de Pilota, ha aconseguit la medalla de plata en sub15, després d’una gran actuació amb les seues companyes Nuria i Irene. Tot i haver vençut les basques en la fase de grups, en la final no van poder repetir la gesta i van caure per 2 sets a 1, aconseguint un magnífic subcampionat europeu.
Des de l’Ajuntament d’Ondara, l’Alcalde José Ramiro ha destacat que “aquests èxits són fruit del treball constant, de l’esforç personal i del suport a l’esport base que fem des de les institucions. Arnau i Alma són un orgull per a Ondara i un exemple per a la joventut”. Per la seua part, el regidor d’Esports, Jordi Ruiz, ha afegit que “la pilota valenciana té futur, i noms com els d’Arnau i Alma ho demostren. Des de l’Escola Municipal de Pilota d’Ondara s’està fent una tasca excel·lent, i aquests resultats en l’àmbit europeu en són la millor prova”.
Espectacular balanç
Amb aquests resultats, la Selecció Valenciana ha tancat la primera jornada de l’Eurojove amb un balanç espectacular: doble medalla d’or en sub17 masculina i sub19 femenina, i medalles de plata en sub15 masculina, sub15 femenina i sub17 femenina. Els xics sub19 han quedat quarts.
El campionat continuarà hui divendres amb la modalitat de joc internacional, i finalitzarà dissabte amb la competició de llargues, que posarà el punt final a aquesta edició del Campionat d’Europa Jove 2025.
- Fallece la joven arrollada por su yate tras caer al mar en Xàbia
- ¿Por qué los turistas de Dénia reniegan de la posidonia y los de Xàbia o Moraira no rechistan (o no tanto)?
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Hallan en la costa de Dénia importantes vestigios de una embarcación francesa que naufragó en 1899
- Grave accidente náutico en Xàbia: una joven cae al mar y el yate la arrolla
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- La Granadella y el Portitxol, las calas de Xàbia del gran madrugón
- Un casoplón de 3,4 millones en el último terreno virgen de la cala de la Barraca de Xàbia