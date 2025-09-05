La Corona da paso en Xàbia: acuerdo para abrir una tercera vía de evacuación en la Plana del Montgó de Xàbia

La Corona da paso. La Corona es la urbanización de Xàbia de impresionantes chalés de lujo que "trepa" por la ladera del cabo de Sant Antoni y que linda con la partida rural de la Plana, en el parque natural del Montgó. Una reivindicación histórica es la de abrir el tramo final del vial principal de esta urbanización, la calle Penàguila, y conectarlo con la carretera del cabo de Sant Antoni. Abrirlo no significa que los coches empiecen a subir y bajar sin parar. Lo que se persigue es crear una tercera vía de evacuación en caso de incendio para la partida de la Plana (viven numerosos vecinos). Ahora hay dos carreteras para evacuar esta zona, donde hay importantes masas forestales, la carretera de les Planes de Xàbia a Dénia y la Cuesta de San Antonio (un vial estrechísimo y con fuerte pendiente).

El vial Penàguila comienza en la avenida del Port, en pleno casco urbano de Xàbia. Por tanto, conectarlo con la carretera del cabo de Sant Antoni garantiza una vía de evacuación por la que, de forma ordenada, se podría desalojar y poner a salvo en poco tiempo a todas las familias que viven en la Plana del Montgó.

Las piedras que ahora bloquean el tramo final del vial que sube desde la urbanización de la Corona / A. P. F.

El Ayuntamiento de Xàbia ha firmado un convenio de colaboración con la familia Arbona para habilitar, en caso de emergencia, el camino que conecta la calle Penàguila con la carretera del cabo de Sant Antoni, un vial estratégico en el plan municipal contra incendios. El tramo final del vial de la Corona es una propiedad privada. De ahí que haya permanecido cerrado durante años y años. Hay grandes piedras que bloquean el paso. El acuerdo al que se ha llegado ahora infunde tranquilidad a los vecinos de la Plana. Esta vía de evacuación es básica.

Tramo que se habilitará para que puedan pasar, en caso de emergencia, coches de vecinos desalojados y vehículos de emergencias / Levante-EMV

En el convenio también ha trabajado activamente la Asociación de Vecinos de la Plana. En este vial que conecta la Corona con la Plana se habilitarán ahora pasos peatonales laterales. Se instalarán dos puertas de acceso que permitirán, en caso de emergencia, abrirlas y dejar expedito un paso para coches de vecinos evacuados y vehículos de emergencias. La apertura y cierre de esas puertas los controlará la Policía Local, Protección Civil y otros servicios autorizados.

Señal que indica que el camino es de propiedad privada / A. P. F.

Rápida respuesta a los incendios

Este acuerdo supone seguir avanzando en la prevención y la capacidad de respuesta ante las emergencias. Este jueves, al declararse casi de forma simultánea dos incendios (y antes otro urbano en un apartamento del núcleo turístico del Arenal, que quedó totalmente calcinado), se puso de nuevo a prueba la coordinación y la rapidez de respuesta. Una vez más, quedó demostrado que Xàbia está preparada para hacer frente a las emergencias y que los profesionales y los voluntarios están perfectamente coordinados.