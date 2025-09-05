Muere electrocutada una cigüeña en una torre eléctrica en Xàbia

Una cigüeña murió electrocutada este miércoles en una torre eléctrica de media tensión del Camí Cabanes (zona agrícola del Pla) de Xàbia. Los agentes medioambientales rescataron el cadáver. No es extraño ver, de tanto en tanto, alguna cigüeña en la Marina Alta, aunque el corredor migratorio habitual de estas aves se sitúa en el oeste peninsular. Los devastadores incendios en Castilla y León y Extremadura han alterado estos movimientos migratorios. Las cigüeñas huían de las elevadas temperaturas, del humo y las llamas. De hecho, resultó insólito ver bandadas de cigüeñas en Sueca.

La torre de media tensión y el tendido eléctrico en los que se electrocutó la cigüeña / Levante-EMV

La compañía eléctrica tomará medidas inmediatas para evitar que se electrocuten más aves en esta torre eléctrica de Xàbia. Colocará protectores al igual que ya ha hecho en parajes de la Marina Alta de gran riqueza ornitológica como la Marjal de Pego Oliva, el cabo de Sant Antoni, en el Montgó, o la Granadella.

La cigüeña (Ciconia ciconia) se posó en este tendido eléctrico para descansar. Sufrió la descarga eléctrica. Su cadáver quedó enganchado y desmadejado.

Cambios en las migraciones

Esta especie ha variado su migración y hábitos en las últimas décadas. Antes invernaba en África y regresaba a la península poco antes de iniciarse la primavera (de ahí el refrán de "por San Blas la cigüeña verás"). Ahora las cigüeñas también pasan el invierno en la península. Acontecimientos de tanto impacto como los parvorosos incendios de este verano también desorientan a esta especie y les empujan a buscar otros "caminos" migratorios.