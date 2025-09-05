La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla

La gran atracción turística del verano en Xàbia se ha convertido en un problema de primera. El velero "Bau bau", de 19 metros de eslora, encalló en la duna fósil (piedra tosca) del Primer Muntanyar de Xàbia el pasado 24 de julio. Han pasado 42 días. Ya se sabía que velero, que no se ha movido un centímetro en todo este tiempo (está recostado y fuertemente inclinado), no se iba a reflotar de la noche a la mañana. La operación es sumamente complicada. Retirarlo en agosto era peliagudo. Una multitud de curiosos (turistas ociosos) se hubiera arremolinado alrededor del barco. Además, en el mar hay mucho ir y venir de embarcaciones de recreo.

Alfons Padilla

Pero ya es septiembre y tampoco llega el momento de reflotar el velero (sacarlo por tierra es imposible). Su dueño, que lo compró en mayo en una subasta (se lo quedó por 85.000 euros, una ganga) y tuvo poco tiempo para disfrutarlo, no se pone de acuerdo con el seguro. La operación es costosa en todos los sentidos: compleja y cara. El seguro no se haría cargo de todos los gastos. La empresa que llevará a cabo los trabajos es de Mallorca. Ya ha realizado alguna inspección.

El velero bajo un cielo aborrascado típico de septiembre / A. P. F.

Urge retirar el velero. El verano suele ser una época de mar en calma. Pero el otoño si es borrascoso. Se teme que se desate un fuerte temporal que destroce la embarcación. Sería una catástrofe que sus trozos de fibra de vídrio acabaran esparcidos por la bahía de Xàbia.

La empresa en principio más capacitada para reflotar el velero, Kraken Serveis Marítims (tienen la sede en Pego y cuentan con gran experiencia en rescatar embarcaciones que se van a pique o embarrancan en la Marina Alta), extrajo 300 litros de gasóleo y el aceite del motor de la embarcación. También retiró las baterías y otros elementos contaminantes. El ayuntamiento la contrató para realizar la descontaminación urgente del velero. La factura se pasó, claro está, al dueño.

La primera empresa especializada con la que contactó el dueño fue Kraken, pero no llegaron a un acuerdo. El propietario del "Bau bau" no terminaba de hacerse a la idea de lo complicado que era reflotar ese gran velero que había comprado de "saldo". El día que embarrancó lo tenía amarrado en una boya de la reserva marina del cabo de Sant Antoni, en el litoral del Tangó. El temporal (la dana de finales de julio) rompió el enganche de la boya al "muerto" del fondo marino (estas boyas son para embarcaciones de menor eslora). El velero, a la deriva, terminó encallado en el Primer Muntanyar.

Decomisado en una operación contra el narcotráfico

La historia del "Bau bau" es, como ya adelantó este diario, bien curiosa. El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria lo interceptó en una operación contra el narcotráfico. Llevaba a bordo gran cantidad de hachís. Las autoridades decomisaron la embarcación, que tiene 18,39 metros de eslora, 5,20 de manga y 2,40 de calado y navega con bandera polaca. Permaneció atracado en el puerto de Cartagena hasta el pasado mes de mayo. El Ministerio de Presidencia y Justicia lo tasó en 74.000 euros y lo sacó a subasta. Su actual dueño se lo quedó por 85.000 euros. Las ocasiones se pillan al vuelo. Pero este velero ha tenido hasta ahora poco vuelo. Lleva 42 días encallado y bien encallado en la duna fósil de Xàbia.

Eso sí, los turistas se han puesto las botas haciéndose selfis y tomando fotos del "Bau bau". El velero le ha hecho la competencia a la puerta azul de la Barraca (Portitxol).