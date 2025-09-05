Vuelta al cole: el nuevo curso comienza en Dénia con 5.672 alumnos de infantil, primaria y secundaria

La vuelta al cole llega el lunes, 8 de septiembre, para los miles de alumnos escolarizados en Dénia en los ciclos de infantil, primaria y secundaria para el nuevo curso 2025/2026. Son un total de 5.672, según datos de la concejalía de Educación, inscritos en los centros públicos, concertados y privado de Dénia, La Xara y Jesús Pobre, a los cuales se suman los cerca de 75 matriculados en el colegio de educación especial Raquel Payà.

En infantil y primaria se contabilizan 3.751 escolarizaciones y en el ciclo de secundaria, la cifra asciende a 1.921.

En el momento de redactar esta información, el departamento de Educación no dispone de los datos referentes a bachillerato y ciclos formativos, que están todavía en periodo de matriculación.

Trabajos de adecuación en el colegio Montgó / Levante-EMV

Durante los meses de verano, el Ayuntamiento de Dénia se ha dedicado a realizar los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de los centros públicos para que todo esté a punto a la llegada de los niños y niñas.

Renovación de las pistas del colegio Vessanes

Una de estas actuaciones ha sido la renovación de las dos pistas deportivas del patio del colegio Vessanes. Con un presupuesto de 169.833 euros, la actuación ha consistido en la renovación del suelo de la pista con un pavimento deportivo de resinas, previa colocación de una capa de aglomerado asfáltico en toda la superficie; y la mejora del drenaje, con la ejecución de canaletas longitudinales. Asimismo, se han hecho trabajos de pintura del murete perimetral y se han cambiado los cierres.

Estos trabajos de pintura, reparaciones varias, cambio de luminarias, obra y otras tareas de mantenimiento se han ido haciendo en todos los colegios públicos de la ciudad, según necesidades, incluyendo el centro de formación de personas adultas y la unidad de orientación-inclusión educativa.