Benissa envía toda la fuerza del mundo a Antonia San Juan

Se la echó en falta. Y tanto que se la echó en falta. Era la noche de Antonia San Juan. La madrina del festival Benissa en corto no pudo asistir. Anunció el jueves que padece cáncer. Ha suspendido toda su agenda. Benissa le envió toda la fuerza del mundo. En la playa de la Fustera se proyectó su película "Del lado del verano". Hoy, en la gala final del festival Benissa en corto, festival del que Antonia San Juan es madrina, se reconocerá su trayectoria. El premio lo recogerá en su nombre la actriz Vanesa Romero. La primera estrella del muy cinematográfico Passeig de les Estrelles de Benissa llevará el nombre de Antonia San Juan.

Un elenco de cine en Benissa / A. P. F.

Tras una semana intensa de proyecciones, todas ellas repletas de público, el festival Benissa en corto se trasladó anoche al restaurante El Rall, en la playa de la Fustera. Actrices, actores y profesionales de la industria audiovisual española coincidieron en que este festival es todo un acierto, que hay que acercar a los espectadores el talento, el trabajo y las grandes historias (los cortos también son grandes historias) del cine. La fiesta fue un anticipo del glamour que se vivirá hoy en la alfombra roja de la gala de premios (esculturas de Pere Bigot y Eva Pinera creadas por Quico Torres) que tendrá lugar en el Taller d'Ivars.

"Es importante que se hable del festival en Madrid y que Benissa se conozca en el mundo del cine", subrayó Ximo Crespo, del restaurante El Rall y quien no se lo pensó dos veces cuando le plantearon ser patrocinador de Benissa en corto.

El glamour de las actrices y actores

A la fiesta asistieron el alcalde, Arturo Poquet, la concejala de Cultura, Pepa Bertomeu, y otros ediles de la corporación. Estuvieron, claro está, los tres organizadores del festival, Pedro Font, su director, Raúl Martínez y María Bas. Y acudieron numerosos profesionales del cine, entre otros, Esteban Crespo, Alberto Ammann, Clara Méndez-Leite, César Mateo, Rafa Alamos, Larry Balboa, Fernando Corral, Sergio Checa, Alicia Fernández, Laura Arjona, Miguel Ángel Olivares, Cuca Escribano, Bárbara Hermosilla, Helher Escribano, Rosa Catalán, Morgan Blasco, Rodrigo Poison, María Almudever, Vanesa Cano, Xavi Pastor, Vanesa Romero, Armando Soneira, Michele De Vicenti, Saida Benzal, Javier Bódalo, Rafa Fernández, Carolina Bona, Javier Martínez y Fran Jiménez. El mundo del cine ha recibido con los brazos abiertos a este nuevo festival.