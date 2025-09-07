Tradición agrícola
La postal viva del paisaje histórico de la pasa en Llíber
La familia Mas repite cada mes de septiembre el proceso ancestral de secar la uva al sol
No falla. Seguro que la familia Mas ha perdido la cuenta de los años que rescata el paisaje histórico de la pasa. Junto a su finca, en Llíber, pasa una senda. Y, en estos días de septiembre, hay que pararse y tomarse su tiempo. Esta postal está viva. Y es idéntica a la de hace cien y doscientos años. La familia Mas mantiene el ritual de «l’escaldà» (y le ha dado salida comercial, que es lo importante para que una tradición no se pierda nunca). Esparce la uva sobre los cañizos y la pone a secar al sol. No hay más secretos. La paciente lumbre de este sol civilizado de septiembre (ya no es la solana insufrible de julio y agosto) termine de dar su punto perfecto a la pasa, la gran golosina que la Marina Alta exportó al mundo en el siglo XIX.
El paisaje es bellísimo. La uva, extendida sobre los cañizos. Surge un «mar» de viñas, el del Pla de Llíber. Al fondo, se recortan la Serra de Bèrnia del Ferrer y el Coll de Rates. También sobresale el campanario de la iglesia de Xaló. Es el paisaje histórico de la pasa. Sobrevive inalterado. Y estos ciclos agrícolas, los de la vendimia y "l'escaldà", mantienen viva la esperanza de que quedan certezas en estos tiempos de cambio climático.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece la joven arrollada por su yate tras caer al mar en Xàbia
- ¿Por qué los turistas de Dénia reniegan de la posidonia y los de Xàbia o Moraira no rechistan (o no tanto)?
- Hallan en la costa de Dénia importantes vestigios de una embarcación francesa que naufragó en 1899
- Grave accidente náutico en Xàbia: una joven cae al mar y el yate la arrolla
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- La Granadella y el Portitxol, las calas de Xàbia del gran madrugón
- Carta a Calpe
- Un casoplón de 3,4 millones en el último terreno virgen de la cala de la Barraca de Xàbia