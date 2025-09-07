La senda está lista: a un paso de ganar litoral público en Xàbia

Los vecinos están hartos de toparse con la valla. En el cartel han escrito: «Obriu ja el jardí públic!» Y ya parece que nada debe impedir que esta senda del litoral del Portitxol (lleva al acantilado de la Llobatera) y la zona verde de 7.300 metros cuadrados se liberen de vallas. Cuando ocurra (más pronto que tarde), Xàbia ganará un trozo de terreno público en una costa tomada por los chalés de lujo. En este tramo litoral el urbanismo ha levantado una barrera. Hay pocos resquicios. Están la senda de la Cala Blanca, la de la Cala del Francés, ésta que se debe abrir ahora y la de la Creu del Portitxol.

La valla que sigue cerrando la senda / A. P. F.

La nueva senda está lista. Las obras han acabado. Los obreros se han llevado los materiales. Es una senda con muchas escaleras, tramos enlosados y que va encajonada en muretes de piedra. También están terminados los trabajos del jardín público de 7.300 metros cuadrados.

Retraso en ceder las dotaciones públicas

El dueño del chalé de lujo que debe entregar la senda y la zona verde al ayuntamiento se ha dormido en los laureles. Acabó el casoplón. Ha remoloneado con la senda y el jardín público. Así lo han denunciado los vecinos, que hace un año ya colgaron pancartas para apremiar a que se abriera el acceso y la zona verde. El Síndic de Greuges le tiró de las orejas al ayuntamiento y le recordó que su obligación era apretar al propietario para lograr que los vecinos pudieran disfrutar cuanto antes de la senda y del litoral público. El convenio urbanístico dejaba claro que estas dotaciones debían haberse cedido al consistorio hace 5 años.

Quizás es lógico e incluso prudente que en pleno verano, con el pueblo atestado de turistas que buscan la novedad (y una nueva senda que lleva al litoral desconocido de la Llobatera es una novedad de primera), la senda se haya mantenido cerrada. Pero ahora, cuando salta a la vista que los trabajos se han terminado, nada debe impedir que Xàbia gane un trozo de litoral público.