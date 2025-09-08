La actriz Vanesa Romero llevará a Antonia San Juan el premio de Benissa en corto

Antonia San Juan estuvo en el corazón de todos los espectadores. La madrina de la primera edición del festival Benissa en corto, festival que el sábado celebró una glamourosa gala de premios, no pudo asistir. Le han diagnosticado cáncer. Pero envió un video. El público se emocionó muchísimo. Mientras, la actriz de Alicante Vanesa Romero recogió el premio a Antonia San Juan y destapó la estrella del Passeig de les Estrelles de Benissa. La estrella, la primera de este hollywoodiense paseo, lleva el nombre de la intérprete que se hizo famosa entre el gran público por su papel de Agrado en "Todo sobre mi madre", de Pedro Almodóvar.

Sara Fernández

En la fiesta del viernes en la Fustera, donde se proyectó la película de Antonia San Juan "Del lado del verano", ya se envió toda la fuerza del mundo a la actriz. En la gala del sábado, Vanessa Romero avanzó que, nada más llegue a Madrid, irá a ver a su amiga y le llevará el galardón y le transmitirá todo el cariño de Benissa. Romero destacó la fortaleza y coraje de Antonia San Juan.

Actores, actrices y premiados, en la gala de clausura de Benissa en corto / Vicente Bolufer

Las proyecciones de los 45 cortos seleccionados han reunido a miles de espectadores. El público se ha volcado con el festival. La alfombra roja se desplegó el sábado ante el Taller d'Ivars. Vanesa Romero llegó en un cadillac rojo. También desfilaron por la alfombra roja destacadas actrices y actores, así como profesionales de la industria audiovisual. Acudieron, entre otros, Esteban Crespo, Alberto Ammann, César Mateo, Rafa Álamos, Larry Balboa, Fernando Corral, Sergio Checa, Alicia Fernández, Laura Arjona, Miguel Ángel Olivares, Cuca Escribano, Barbara Hermosilla, Helher Escribano, Rosa Catalán, Morgan Blasco, Rodrigo Poisón, María Almudéver, Vanesa Cano, Xavi Pastor, Armando Soneira, Michele De Vincenti, Saida Benzal, Javier Bódalo, Rafa Fernández, Carolina Bona, Javier Martínez, Fran Jiménez, Albert Sirvent, Adrián Fuentes y Sonia Escudero.

El alcalde, los organizadores y la actriz Vanesa Romero / Vicente Bolufer

El director del festival, Pedro Font, reconoció que Benissa en corto ha sido "una idea loca que tenía en mente por mi gran pasión al cine desde bien pequeño y que se ha materializado con gran éxito en mi pueblo”. “Vamos a conseguir entre todos que Benissa se convierta en el Hollywood de la Marina Alta”, afirmó.

María Mas, Raúl Martínez y Pedro Font, organizadores de Benissa en corto / Vicente Bolufer

"Piedra, papel, tijera" se lleva el primer premio

El palmarés de esta primera edición de Benissa en corto es el siguiente:

1º Premio Nacional Pere Bigot “Piedra, papel o tijera” de Miguel Ángel Olivares dotado con 1.500 euros.

de Miguel Ángel Olivares dotado con 1.500 euros. 2º Premio Nacional Pere Bigot “El lado más bestia de la vida” de José Antonio Campos Aguilera dotado con 1.000 euros.

de José Antonio Campos Aguilera dotado con 1.000 euros. 3º Premio Nacional Pere Bigot “Depredador” de Javier Fesser dotado con 500 euros.

de Javier Fesser dotado con 500 euros. 1º Premio Comunitat Valenciana Pere Bigot “Trece Gatos” de David Gaspar dotado con 1.000 euros.

de David Gaspar dotado con 1.000 euros. 2º Premio Comunitat Valenciana Pere Bigot “Troleig” de Luís Eduardo Pérez Cuevas dotado con 500 euros.

de Luís Eduardo Pérez Cuevas dotado con 500 euros. Premio Igualdad Eva Pinera a “Sexo a los 70” de Vanesa Romero dotado con 500 euros.

de Vanesa Romero dotado con 500 euros. Mejor actor Pere Bigot Rodrigo Poisón por “Dragón Blanco” dotado con 500 euros.

por “Dragón Blanco” dotado con 500 euros. Mejor actriz Pere Bigot Bárbara Hermosilla por “El Diario de Ana” dotado con 500 euros.

por “El Diario de Ana” dotado con 500 euros. Premio Plataforma (Jóvenes Realizadores) Sergio Checa por “Frío en las manos” con 700 euros en distribución de futuros proyectos.

por “Frío en las manos” con 700 euros en distribución de futuros proyectos. Premio Plataforma (Movibeta) a Víctor Devesa por “Casting” dotado con 300 euros más diploma.

por “Casting” dotado con 300 euros más diploma. Mención Especial por tres cortos seleccionados “Calcetines”, “El Nazareno” y “Frío en las manos” a Sergio Checa dotado con 300 euros.

dotado con 300 euros. Premio del Público Pere Bigot a “24 Siete” de Santiago Requejo dotado con 500 euros.

Todos los premiados recibieron una estatuilla creada por el escultor de Benissa, Quico Torres.