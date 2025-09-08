Los alumnos de Benitatxell estrenan nuevo colegio

Este lunes ha dado inicio el curso escolar 2025-2026 en el CEIP Santa María Magdalena del Poble Nou de Benitatxell con un aliciente extra para la comunidad educativa. Alumnado y profesorado estrenan las nuevas instalaciones tras las obras de adecuación y ampliación del colegio incluidas en el Pla Edificant, la fórmula que impulsó en 2018 Conselleria de Educación para agilizar las reformas pendientes en centros educativos de toda la Comunitat.

La entrada de los más pequeños y pequeñas ha transcurrido con total normalidad, aunque se notaba en el ambiente una cierta expectación por ver cómo han quedado las dos nuevas edificaciones que se suman a las ya existentes. Pese a que todavía faltan los últimos remates, este lunes ya se han empezado a impartir las clases en las nuevas aulas.

Las nuevas aulas del colegio / Levante-EMV

La reforma la inició en julio del pasado año la compañía BECSA S.A., quien obtuvo la adjudicación por 2.277.578,78 euros (IVA incluido). La actuación ha incluido la construcción de dos nuevas edificaciones anexas: una en la parte norte que alberga las aulas de Infantil 3 años y 5 años, con baños incluidos, y otra de dos pisos junto al Oratorio Jaime Llobell que aloja cuatro aulas de Primaria (5º y 6º curso), un aula polivalente y aulas de apoyo, música e informática.

También se ha llevado a cabo la reforma de un aulario de Infantil para convertirlo en Biblioteca, la ampliación de la parcela escolar existente, la reubicación de la pista deportiva, que se ha ampliado, y la ejecución de una serie de actuaciones de urbanización.

La alegría de la vuelta al cole en el Poble Nou de Benitatxell / Levante-EMV

Se espera que en unos 15 días se dé por finalizada la obra al completo. Queda por completar la Biblioteca y realizar pequeños remates. Además, dado que el proyecto no incluía intervenciones en el exterior, el equipo técnico del departamento de Urbanismo ya está estudiando llevar a cabo una futura actuación de mejora paisajística para unificar y embellecer el acceso y las inmediaciones, desde el aparcamiento hasta la entrada, pasando por el parque infantil, con nuevo pavimento, arbolado, zonas de sombra, etc.

Las nuevas aulas tienen mucha iluminación natural / Levante-EMV

“Somos conscientes de que todavía quedan algunos remates y detalles por mejorar, pero estamos muy ilusionados de poder estrenar por fin unas instalaciones muy esperadas que mejorarán el día a día del alumnado y el profesorado de infantil y primaria de El Poble Nou de Benitatxell”, ha declarado el concejal de Educación y Planificación Urbana, Jorge Pascual. Pascual ha informado también de que el centro escolar ha organizado visitas los días 9, 10 y 11 de septiembre (con turnos según los cursos, entre las 8:30 y las 9:00 y las 13:00 y 13:30 horas) para que las familias puedan conocer las nuevas instalaciones.

Más sombra en los patios

Tanto el edil como el alcalde, Miguel Ángel García, acudieron el pasado viernes a inspeccionar los trabajos y anotaron las peticiones de mejora del equipo directivo y del profesorado, algunas de ellas de carácter de mantenimiento rutinario y otras más estructurales como la instalación de sombra en los patios, la renovación del vallado perimetral o la instalación de puertas en la zona exterior del nuevo aulario de infantil.