La asociación AVIB celebra su 25 aniversario en Benitatxell con una fiesta de socios, amigos y vecinos

El domingo 7 de septiembre, AVIB, la Asociación de Vecinos Internacional de Benitachell, con la colaboración del Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell, celebró su 25 aniversario con una fiesta por todo lo alto. A la explanada del edificio municipal El Puig, en Cumbre del Sol, acudieron decenas de socios, amigos y vecinos para acompañar a la agrupación en una conmemoración tan importante. No todos los días se cumple un cuarto de siglo promoviendo la multiculturalidad, los lazos vecinales, la integración de los residentes en la vida cotidiana local y el intercambio de relaciones e información.

La jornada arrancó con la buena música de Juan Sáez y las parrillas humeantes que no paraban de asar deliciosas salchichas y pinchos. También hubo paella, fideuá y otras tapas típicas españolas.

El acto estuvo conducido por el presidente de la asociación, Dirk Rheindorf, quien además celebró su cumpleaños. También asistió el alcalde y gran parte de la corporación local, así como representantes de asociaciones amigas del municipio. Rheindorf agradeció el apoyo de todos los presentes, así como de las empresas y entidades colaboradoras. Además, junto al resto de miembros de la junta directiva, hizo entrega de dos distintivos de honor a los miembros fundadores Willi Lutz y Urs Rufer.

El Grup de Danses Morro Falquí / Levante-EMV

Por su parte, el alcalde, Miguel Ángel García, dedicó unas palabras a la asociación, felicitando la gran labor de todos los miembros que han formado parte de ella. “AVIB es la asociación de residentes no españoles de Benitatxell más veterana y desde su fundación ha llevado a cabo un trabajo muy humano, de ayuda entre el vecindario y de trasladar proposiciones y sugerencias para mejorar la vida de todos en el municipio. Actualmente tengo el honor de comprobar en primera persona cómo trabajan y es un placer poder asistir a vuestras reuniones para entre todos construir un mejor lugar donde vivir”.

Tras la parte protocolaria, fue el turno del Grup de Danses Morro Falquí de Benitatxell, quienes ofrecieron una muestra de bailes tradicionales valencianos. Más tarde, actuaron la FFLA Jazzband y Toni Catalá. También hubo rifa, cuyos beneficios fueron para la protectora de animales APASA de Xàbia.