Calp denuncia que la conselleria de Educación los ha dejado colgados a la hora de equipar el instituto de barracones
El consistorio asegura que la conselleria se ha negado a retrasar unos días el inicio del curso en el IES les Salines
Ya está el lío armado. El Ayuntamiento de Calp (Somos Calpe, PSPV y Compromís) ha denunciado que la conselleria de Educación los ha dejado colgados y que se han tenido que apañar para equipar como buenamente han podido el nuevo instituto provisional de barracones. El consistorio ha advertido que la conselleria de Educación no ha realizado la entrega de todo el mobiliario comprometido para el centro educativo temporal IES Les Salines, prevista para hoy lunes 8 de septiembre. Tampoco ha dispuesto del personal necesario para llevar a cabo las tareas de montaje y limpieza, esenciales para garantizar la puesta en funcionamiento del centro en condiciones óptimas.
Este diario ha estado esta mañana a primera hora en el instituto provisional. Tanto las obras exteriores como las interiores de acondicionar las aulas iban con retraso. Quedaba bastante trabajo por hacer. El curso comienza entre obras.
Ante esta situación, el ayuntamiento se ha visto obligado a actuar con medios propios y a contratar de forma urgente los servicios de una empresa especializada para poder acondicionar las instalaciones de cara al inicio del curso escolar 2025-2026, previsto para este martes 9 de septiembre.
Desde la dirección del IES Les Salines y desde la concejalía de Educación se ha trasladado a la conselleria la preocupación por el estado del centro y la necesidad de valorar un posible aplazamiento del inicio de las clases en caso de que no se garantizara la correcta preparación del edificio. Sin embargo, la respuesta por parte de la administración autonómica ha sido nula o negativa.
El Ayuntamiento de Calp quiere trasladar a las familias un mensaje de comprensión y paciencia en estos primeros días, y agradece el esfuerzo y la colaboración de toda la comunidad educativa, que está trabajando de forma conjunta para que el alumnado pueda iniciar el curso en las mejores condiciones posibles.
