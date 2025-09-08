Calp y Teulada Moraira, primeros pueblos de la Marina Alta que suspenden las clases por la alerta de lluvias torrenciales

El inicio de curso es tormentoso en Calp. Ya lo era antes de que cayera una gota. Este ayuntamiento ha sido el primero de la Marina Alta que ha suspendido las clases y las actividades deportivas. Mañana, el segundo día de curso, no habrá escuela ni instituto. Sí se mantiene abierta la piscina municipal. El Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) se ha reunido esta tarde y, ante la declaración de nivel 1 de emergencia por inundaciones, ha tomado la decisión de suspender mañana las clases y todas las actividades al aire libre. Además, los pabellones deportivos y el Espai Parc permanecerán cerrados.

Teulada Moraira también ha decidido cancelar las clases, así como las actividades al aire libre culturales y deportivas y cerrar los parques y suspender la actividad del ecoparque móvil. Este ayuntamiento recomienda a la población que evite desplazamientos innecesarios.

El anuncio difundido por el Ayuntamiento de Calp / Levante-EMV

En caso de trombas de agua, la situación podía haber sido especialmente complicada en el nuevo centro de barracones. Mañana iban a entrar ya los alumnos. Pero las obras siguen en el exterior y en el interior también hay detalles por rematar. Mejor esperar. Si llueve de forma torrencial, no sería extraño que hubiera problemas y filtraciones de agua. Es un instituto de prefabricadas que se ha levantado a todo correr. Esta mañana se estaban incluso colocando los techados de los pasillos entre prefabricadas.