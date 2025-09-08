Una conductora de 81 años queda atrapada al volcar su coche en un camino de tierra de Xàbia
La mujer no presenta heridas de gravedad a pesar de lo aparatoso del accidente
Una conductora de 81 años ha quedado atrapada en su coche al volcar en un camino de tierra de la partida Tarraula de Xàbia. El vehículo se ha salido ligeramente del estrecho camino. Hay un terraplén oculto por las zarzas. Al meter las ruedas en el talud que da a un campo de olivos, el coche ha volcado. La mujer ha quedado atrapada. Los vecinos en seguida han acudido a socorrer a la conductora, que estaba totalmente aprisionada dentro dle coche. Han dado la voz de alarma. Han llegado rápidamente la Policía Local, la Guardia Civil, los bomberos del Consorcio Provincial, la Cruz Roja y los servicios sanitarios.
Los bomberos han excarcelado a la conductora. La han sacado por la luna de atrás del coche. Los servicios sanitarios la han trasladado al hospital de Dénia. En principio, a pesar de lo aparatoso del accidente, la mujer no ha sufrido heridas graves.
Otro accidente en la carretera de Gata a Xàbia
No ha sido el único accidente que ha ocurrido en las últimas horas en la Marina Alta. Un coche se ha salido de la carretera de Gata de Gorgos a Xàbia. Sus ocupantes tampoco han resultado heridos de gravedad.
