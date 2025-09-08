Dénia y Calp reciben la carta sobre el reparto de menores migrantes mientras que a Xàbia no ha llegado

También hay "misterio" en la Marina Alta. La carta enviada por la conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda a los alcaldes para conocer los espacios municipales que se pueden destinar a acoger a menores migrantes no ha llegado a todos los municipios. El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, del PSPV, y la alcaldesa de Calp, Ana Sala, de Somos Calpe, sí la han recibido. Mientras, a Xàbia, donde gobiernan PP, CpJ y Vox, la carta todavía no ha llegado. La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, que es quien firma la misiva, ha asegurado que se ha enviado a todos los municipios valencianos de más de 10.000 habitantes. En la comarca también deberían recibir la carta Teulada Moraira y Benissa, pueblos gobernados por el PP.

Los envíos postales del Consell no parece que están muy sincronizados y los alcaldes socialistas empiezan a intuir que se les quiere poner en un brete y acusarles de no querer acoger a menores migrantes.

"Si esa es la estrategia, la conselleria se ha equivocado totalmente", ha advertido el alcalde de Dénia.

La carta no es inocente. En el segundo párrafo, la vicepresidenta ya deja claro que la Generalitat está en contra del decreto del Gobierno de reparto de menores migrantes no acompañados. Apunta que "acumula numerosos recursos admitidos de inconstitucionalidad interpuestos por diferentes comunidades, incluida la Comunitat Valenciana", donde llegarán 571 menores, "asignando un crédito de 7.451.550 euros, que exclusivamente cubrirá una parte de sus gastos durante tres meses". La consellera sostiene que "nuestro sistema ya enfrenta una sobreocupación que lo colapsa". Y pide a los alcaldes "colaboración para conocer las infraestructuras, espacios o recursos disponibles en el municipio".

"Nos deberían convocar a una reunión"

El alcalde de Dénia recuerda que la competencia de acoger a migrantes es de la conselleria y subraya que la carta es inconcreta y "no dice nada de quién se hará cargo del mantenimiento y de los monitores y profesionales que atenderán a estas personas". "Nosotros somos solidarios y claro que estamos dispuestos a acoger a estas personas que han sufrido tanto. Pero la conselleria debe detallar las condiciones. La conselleria nos debería convocar a una reunión y plantear firmar un convenio con los ayuntamientos".

Grimalt insiste en que enviar una carta (carta que, además, no está llegando a todos los ayuntamientos) que no aclara las condiciones en las que se llevaría a cabo esta colaboración de la Generalitat con los ayuntamientos no da respuesta a la acogida de migrantes y parece responder más a un propósito político que al interés de atender a menores vulnerables.