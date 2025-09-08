Inicio de curso entre obras en Calp: trabajos a contrarreloj en el instituto de barracones

Queda mucho por hacer. Los alumnos del IES Les Salines de Calp comienzan el curso entre obras. Hoy han acudido a la Casa de Cultura, que fue donde dieron clase el pasado año, el de la creación oficial de este instituto, el segundo del municipio y que permitió liberar al IES Ifach de la gran masificación que sufría desde hacía años. Los alumnos ya iniciarán las clases este martes en el centro provisional de barracones. Allí, en la gran parcela de 33.000 metros cuadrados, esta mañana la actividad es frenética. Está previsto que durante el día de hoy la conselleria de Educación instale pizarras y mobiliario educativo. Pero no es lo único que falta. Esta mañana todavía se están realizando remates en las prefabricadas. A las 8.30 horas, que es cuando ha estado este diario, una grúa levantaba los paneles de barracones que aún se están montando. Los operarios estaban instalando los techados de los pasillos. Mientras, en el exterior del recinto vallado del instituto, se estaban terminando el asfaltado y las obras de urbanización (aceras, instalación del alumbrado público, colocación de bancos y plantación de arbolado). Estos trabajos los realiza el ayuntamiento.

Así están las obras del instituto de barracones de Calp en el primer día de curso (imágenes) / A. P. F.

Un instituto provisional de esta magnitud no se levanta en un día. De hecho, lo que está más atrasado es el centro que prefabricadas que debe acoger a los escolares del colegio público Oltrà. Los barracones no están montados. Se ensamblarán en los próximos meses. Está previsto que en enero los alumnos del Oltrà se trasladen a esta instalación provisional.

El empujón que hoy debe darse al instituto provisional es de aúpa. Allí, en el terreno, a primera hora de la mañana, las cosas estaban todavía un poco manga por hombro. Eso sí, el gran despligue de maquinarias y trabajadores hace presumir que en estas horas se va a avanzar mucho y que mañana los alumnos podrán estrenar el instituto de aulas prefabricadas. No obstante, mañana se seguirán haciendo remates. Estos primeros meses de curso hasta Navidad se van a desarrollar entre obras. El recinto del IES estará terminado, pero los trabajos proseguirán en el espacio que acogerá el colegio provisional Oltà.

Anheladas obras educativas

Este curso en Calp es de revolución de instalaciones educativas. Las obras que avanzan a buen ritmo son las del IES definitivo Les Salines. La estructura está totalmente levantada y ya se ve claro que va a ser el centro educativo más grande del municipio. Está concebido para 900 alumnos. Mientras, también las obras del colegio de Educación Especial Gargasindi van según lo previsto. Los alumnos regresarán a Calp en 2006 y tras 6 años de "exilio" en una escuela provisional en Benissa. El segundo instituto y el nuevo Gargasindi son obras educativas anheladas y reivindicadas durante décadas.