Pego i les Valls presenta el nuevo folleto de Rutas Urbanas

En 2020 la Vall de Gallinera inició el proyecto «Pels carrers de la memòria» con la creación de la ruta en el núcleo de Alpatró. Así, la Mancomunidad decidió adaptar esta iniciativa de ‘Rutas Urbanas’ a todos los municipios que abarca. Se inició una búsqueda de información, de historias, leyendas y curiosidades de los núcleos poblacionales de Pego, l’Atzúbia, Forna, Benialí, Alcalà de la Jovada y la Vall d’Ebo. Posteriormente, se diseñaron las rutas, y el año pasado, se instaló una nueva señalización de carteles con códigos QR que enlazan a información adicional en varios idiomas, para que los visitantes puedan realizar la ruta por libre.

A partir de esta semana, la oficina Tourist Info de Pego i les Valls ya dispone de los folletos de las rutas urbanas, en valenciano, castellano e inglés.

Los nuevos folletos de las rutas urbanas / Levante-EMV

El objetivo de las rutas es fomentar el descubrimiento de todos los municipios de la Mancomunidad y que tanto vecinos como visitantes disfruten de la historia, cultura, y gastronomía de la zona.

Riqueza gastronómica

En breve, se publicará el calendario de visitas guiadas con degustación gastronómica que se llevará a cabo de octubre a diciembre.

Pdf descargable: https://www.pegoilesvalls.es/files_pego/pub/49/rutesurbanespegoilesvalls.pdf