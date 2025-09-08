La playa de la Grava de Xàbia tiene arena para dar y "enterrar"
Este tramo litoral de cantos rodados acaba el verano con su perfil bastante cambiado
El nombre lo dice todo: playa de la Grava. Sí, esta playa urbana de Xàbia (está en el núcleo del Puerto) es de cantos rodados. Pero en los últimos años el perfil de este tramo litoral está cambiando. El aporte de piedras se ha reducido. Las crecidas del río Gorgos, cuya desembocadura está al sur de la playa de la Grava, arrastraban cantos rodados. Pero en el lecho del río ya no hay tanta piedra y, además, baja con agua de Pascuas a Ramos. Hay déficit de grava. Por contra, al extremo norte de esta playa sí llega arena. Y la Grava acaba el verano con media playa de arena y media de grava. El tramo de incipiente arenal da incluso para levantar castillos de arena y para enterrar a los bañistas que se dejan. Las playas están vivas y experimentan curiosos cambios.
Mientras, muchas familias disfrutaron ayer del último baño de las vacaciones en Xàbia. La "vuelta al cole" (en Xàbia tiene lugar el martes, ya que el lunes es el día grande de las fiestas de Loreto) cambia las rutinas. Ese último baño fue muy especial e incluso insólito. En la costa del núcleo de Duanes (el puerto) de Xàbia, una familia cambió lo de zambullirse (el mar estaba ayer algo revuelto) por la "ducha" de las olas que rompían en las rocas.
