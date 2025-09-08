Xàbia también suspende las clases por la alerta de inundaciones

Xàbia también suspende las clases. Y mañana comenzaba el curso en este municipio donde hoy ha sido día festivo, el día grande de las fiestas de Loreto. El ayuntamiento ha comunicado que, ante la declaración de emergencia nivel 1 por riesgo de inundaciones y la alerta naranja por lluvias intensas y tormentas, se ha decidido suspender las clases, cancelar las actividades culturales y deportivas al aire libre y cerrar los parques y las instalaciones deportivas exteriores.

El castillo, visto desde una bocacalle que da al paseo marítimo / A. P. F.

La alerta ya ha obligado a modificar el fin de las fiestas de Loreto. Se ha suspendido la orquesta de esta noche. El castillo de fuegos artificiales se ha adelantado en principio a las 22 horas. Pero, en realidad, se ha empezado a disparar a las 21.50. A no pocas personas que querían disfrutar del espectáculo pirotécnico desde la playa de la Grava, el paseo marítimo del puerto o desde el Primer Muntanyar les ha tocado correr.

El paseo marítimo, repleto de espectadores del castillo / A. P. F.

El castillo ha sido espectacular. Se ha aprovechado una "ventana" en la que no llovía. Antes sí ha estado cayendo sirimiri. Los fuegos artificiales no se podían ya suspender. Toda la pólvora estaba dispuesta en las plataformas flotantes. Había que disparar el castillo sí o sí. Y el cielo ha dado una tregua. Los primeros truenos de la presumible tormenta han sido truenos de fiesta.

Xàbia es el tercer municipio de la Marina Alta tras Calp y Teulada Moraira que suspende las clases por la alerta de lluvias torrenciales. En Dénia sí hay, en principio, cole mañana.