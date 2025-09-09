Cuatro miembros de una familia, entre ellos una bebé de 2 años, heridos al estrellarse su coche con una casa en la N-332 en Benissa

Cuatro miembros de una familia, entre ellos una bebé de 2 años, han resultado heridos al estrellarse el coche en el que viajaban contra una casa en Benissa. El accidente ha ocurrido sobre las 15 horas en la N-332, en el tramo entre Calp y Benissa y cerca de la llamada "curva de la afición". Todo apunta a que el coche, que subía en dirección a Benissa, se ha salido de la vía a consecuencia de la lluvia y de que la calzada estaba resbaladiza.

El coche se ha estrellado contra el porche y uno de los pilares de la vivienda, que está deshabitada / Levante-EMV

En el vehículo iban la madre, de 41 años, y sus hijos, un joven de 19, una chica de 20 y la bebé de 2 años. La familia es de Senija. En seguida han llegado la Guardia Civil, Protección Civil y la Policía Local, así como un equipo médico del SAMU y los sanitarios de dos ambulancias de Soporte Vital Básico. El médico y los sanitarios han estabilizado a los heridos, que presentaban contusiones y uno de ellos un traumatismo craneoencefálico, según ha indicado el CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias). Los han trasladado a los cuatro al hospital de Dénia. En cualquier caso, las fuentes consultadas han indicado que ninguno de los heridos está grave.

Vivienda deshabitada y pegada a la carretera

El accidente ha ocurrido en el kilómetro 171 de la N-332, casi en el linde entre Benissa y Calp. La vivienda contra la que ha colisionado el vehículo es antigua y está deshabitada y pegada a la carretera.