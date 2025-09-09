El instituto de barracones de Calp "cuadrará las clases" para suplir la falta de pupitres y que ningún alumno se siente en el suelo

Un día de propina. El Ayuntamiento de Calp suspendió las clases de este martes en los colegios y los institutos por la alerta de lluvias torrenciales y posibles inundaciones y, sin pretenderlo, ganó tiempo para seguir preparando el nuevo centro de aulas prefabricadas para que ya, por fin, este miércoles lo estrenen los 285 alumnos del IES Les Salines (el segundo instituto del municipio). El gobierno local (Somos Calpe, PSPV y Compromís) y el PP se enzarzaron por los retrasos en tener acabada esta obra. El tripartito culpó a la conselleria de Educación de dejarlos colgados el lunes al no enviar todo el mobiliario escolar necesario para iniciar el curso con cierta normalidad. También lamentó que la conselleria solo enviara una limpiadora, trabajadora que el lunes y este martes ha hecho todo lo que ha podido. Mientras, el PP de Calp achacó todos los retrasos a que el ayuntamiento ha remoloneado en las obras que le tocaban, las de urbanización y asfaltado de esta parcela de 33.000 metros cuadrados que, además del instituto de prefabricadas, acogerá el colegio provisional Oltà (se pondrá en marcha tras las vacaciones de Navidad).

El caso es que el día de propina vino de fábula. No obstante, la concejala de Educación, Mariola Mulet, ha afirmado que la conselleria sigue sin cumplir y no ha enviado todo el material necesario. "Hoy han llegado dos camiones, pero faltan mesas y sillas. El director me ha comentado que las clases de 2º de ESO no tienen pupitres. Cuadrarán horarios y clases en el aula con las de gimnasia para que ningún alumno tenga que estar sentado en el suelo", ha advertido la concejala.

Mulet ha asegurado que el ayuntamiento ha echado el resto para que las aulas estén listas para que entren los alumnos. "Hoy martes sí que había manos suficientes trabajando en las aulas. Estaban las brigadas municipales, las limpiadoras municipales, la empresa que hemos contratado, la limpiadora de la conselleria... Pero el problema vuelve a ser que falta por llegar material".

Ha explicado que en una reunión que tuvo lugar el jueves 28 de agosto en la que participaron todos (ayuntamiento, conselleria, la empresa de las prefabricadas, la mercantil Etosa, que logró el contrato municipal para adecuar la parcela...) quedó claro que toda la dotación imprescindible para iniciar el curso debía llegar al día siguiente. El inspector llamó luego a la concejala y le dijo que era imposible enviar el material ese día y que se posponía al 8 de septiembre. Mulet la transmitió su preocupación por dejar para el último día algo tan básico como era equipar por dentro las aulas. Y ayer, el día fijado para colocar todo el mobiliario, el gobierno local denunció que se quedó compuesto y esperando los pupitres y el material que debía enviar la conselleria.

"Hoy martes ya tenemos colocadas todas las pizarras, pero nos siguen faltando mesas y sillas. El ayuntamiento no las puede comprar. Es algo que corresponde a la conselleria", ha insistido la concejala de Educación.

Falta pintar las pistas deportivas y colocar velas de sombra en los patios

El curso comienza en Calp con obras. El comedor del instituto provisional se terminará de montar en los próximos días. El ayuntamiento pintará ahora las pistas deportivas y colocará los bancos exteriores. También instalará en estos días las velas que crearán zonas de sombra en los patios.

La concejala ha subrayado que las aulas prefabricadas cuentan con climatización, persianas, luz natural y buen aislamiento. "No tienen nada que ver con los barracones de antes. Este centro provisional evita la masificación que sufría el único instituto de Calp y ofrece unas condiciones educativas dignas".