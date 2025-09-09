Nada nuevo bajo... la lluvia: el grupo San Andrés de Dénia, totalmente inundado

Nada nuevo bajo... la lluvia. Un aguacero de más de 40 litros/m2 en Dénia (en les Rotes se han recogido 42,6 l/m, según datos de Avamet) ha inundado las hondonadas de calles y caminos que siempre, cuando hay intensas precipitaciones, acumulan mucha agua y la Policía Local tiene que cerrar al tráfico. La geografía de las inundaciones está perfectamente definida en Dénia. La calle del Grupo San Andrés (fincas situadas en pleno casco urbano dianense) es el punto más crítico. La tromba ha comenzado poco después de las 13.30 horas. Y en esta calle ocurre algo curioso. Los pluviales, en lugar de tragar, lo que hacen es "vomitar" agua a borbotones. Los vecinos saben lo que hay y, cuando se declara una alerta por fuertes lluvias, sacan sus coches de esta calle que está "hundida" respecto a los viales de esta zona de la ciudad.

La calle del Grupo San Andrés de Dénia, anegada / Levante-EMV

El nivel del agua ha empezado a subir. Ha superado de sobra el metro y medio. El agua ha entrado en los portales. Lo de siempre.

El Camí del Llavador, otro punto crítico de Dénia, también ha quedado anegado y se ha cerrado al tráfico / A. P. F.

Viales cerrados

Y otras zonas que habitualmente se inundan en Dénia y que hoy la Policía Local también ha tenido que cerrar al tráfico son los caminos del Llavador y de la Bota y el vial de la playa de la Marineta Cassiana. Ha llovido con ganas, pero tampoco ha sido nada del otro jueves. A las 15 horas, el Grupo San Andrés ya estaba bastante despejado de agua. Los otros puntos que se han anegado tardan más en desaguar.