Nada nuevo bajo... la lluvia: el grupo San Andrés de Dénia, totalmente inundado
La tromba de 40 litros/m2 también ha anegado y obligado a cortar los caminos del Llavador y la Bota y el vial de la playa de la Marineta Cassiana
Nada nuevo bajo... la lluvia. Un aguacero de más de 40 litros/m2 en Dénia (en les Rotes se han recogido 42,6 l/m, según datos de Avamet) ha inundado las hondonadas de calles y caminos que siempre, cuando hay intensas precipitaciones, acumulan mucha agua y la Policía Local tiene que cerrar al tráfico. La geografía de las inundaciones está perfectamente definida en Dénia. La calle del Grupo San Andrés (fincas situadas en pleno casco urbano dianense) es el punto más crítico. La tromba ha comenzado poco después de las 13.30 horas. Y en esta calle ocurre algo curioso. Los pluviales, en lugar de tragar, lo que hacen es "vomitar" agua a borbotones. Los vecinos saben lo que hay y, cuando se declara una alerta por fuertes lluvias, sacan sus coches de esta calle que está "hundida" respecto a los viales de esta zona de la ciudad.
El nivel del agua ha empezado a subir. Ha superado de sobra el metro y medio. El agua ha entrado en los portales. Lo de siempre.
Viales cerrados
Y otras zonas que habitualmente se inundan en Dénia y que hoy la Policía Local también ha tenido que cerrar al tráfico son los caminos del Llavador y de la Bota y el vial de la playa de la Marineta Cassiana. Ha llovido con ganas, pero tampoco ha sido nada del otro jueves. A las 15 horas, el Grupo San Andrés ya estaba bastante despejado de agua. Los otros puntos que se han anegado tardan más en desaguar.
- Fallece la joven arrollada por su yate tras caer al mar en Xàbia
- ¿Por qué los turistas de Dénia reniegan de la posidonia y los de Xàbia o Moraira no rechistan (o no tanto)?
- Hallan en la costa de Dénia importantes vestigios de una embarcación francesa que naufragó en 1899
- Grave accidente náutico en Xàbia: una joven cae al mar y el yate la arrolla
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla
- La Granadella y el Portitxol, las calas de Xàbia del gran madrugón
- Carta a Calpe