El PP culpa al gobierno de Calp del retraso en el instituto de barracones

El gobierno de Calp (Somos Calpe, PSPV y Compromís) denunció ayer que la conselleria de Educación los había dejado colgados en el equipamiento de las aulas del instituto provisional de barracones Les Salines, donde hoy debían empezar las clases 285 alumnos (Calp ha suspendido, eso sí, las clases por la alerta de fuertes lluvias). El PP de Calp ha lamentado que el tripartito escurra el bulto y oculte que los retrasos en este centro de aulas prefabricadas obedece a "los incumplimientos del propio ayuntamiento".

La diputada autonómica del PP Noelia Císcar, que es calpina, ha asegurado que el consistorio "no cumplió los plazos de las obras" mientras que la conselleria "reaccionó con rapidez y responsabilidad para garantizar que los alumnos pudieran empezar el curso en las mejores condiciones posibles".

Ha precisado que las obras de urbanización de la parcela de 33.000 metros cuadrados donde se ha levantado el instituto de barracones (también debe construirse con prefabricadas el colegio provisional Oltà) correspondían al ayuntamiento. Debían estar terminadas en junio, pero se dio una primera prórroga hasta el 25 de agosto. Císcar subraya que el gobierno de Calp volvió a incumplir los plazos y que la conselleria, "lejos de mirar hacia otro lado", adelantó "de manera excepcional" las obras de instalación de los módulos pese a que no estaba terminada la urbanización de la parcela.

Así están las obras del instituto de barracones de Calp en el primer día de curso (imágenes) / A. P. F.

"Hasta la última semana de agosto se pidieron nuevas prórrogas y, llegado septiembre, la Generalitat ya había cumplido con la instalación del grueso del material. El único impedimento fue la falta de asfaltado, responsabilidad exclusiva del ayuntamiento, que impidió la entrada de camiones para completar la dotación", ha afirmado Císcar.

Mientras, el portavoz municipal del PP, Miguel Crespo, ha lamentado que el gobierno local busque "culpables externos" en lugar de "dar soluciones reales". "Lo prioritario son los estudiantes y sus familias, que merecen un inicio de curso en condiciones dignas".

Clases suspendidas hoy: el cielo da "una tregua educativa"

En cualquier caso, los alumnos no entrarán hoy en las prefabricadas ni tampoco en el resto de colegios y el otro instituto de Calp. El ayuntamiento ha suspendido las clases por la alerta meteorológica. Se gana un día de obras. En la mañana de ayer, la del primer día de curso, el instituto de barracones, como pudo comprobar este diario, estaba por acabar. En el exterior, se estaban realizando trabajos de asfaltado, de remate de aceras, de instalación de alumbrado y bancos. Mientras, también se terminaban de montar algunas prefabricadas. Quedaba mucho por hacer. Se ha ganado, si no empieza a jarrear y no hay forma de proseguir las obras, un día. El cielo ha dado una "tregua educativa".

Mientras tanto, las familias lamentan que no se les dé información clara del estado de las obras. El pasado viernes el ayuntamiento aseguró que las obras estaban prácticamente acabadas y que el martes, tras acudir el lunes los alumnos a la Casa de Cultura (allí estuvo el instituto provisional este anterior curso) a informarse de las clases, horarios y profesores, ya entrarían con toda normalidad al centro de aulas prefabricadas. Sin embargo, esa normalidad era relativa, ya que ayer bastaba echar un vistazo a las obras para cerciorarse de que el inicio del curso sería complicado.