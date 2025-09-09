Xàbia también recibe la carta sobre el reparto de menores migrantes
La alcaldesa popular Rosa Cardona ya tiene la misiva enviada por la vicepresidenta Susana Camarero y que ya había llegado a los otros dos grandes municipios de la Marina Alta, Dénia y Calp
Se acabó el "misterio". Los alcaldes de los tres grandes municipios de la Marina Alta ya han recibido la carta en la que la vicepresidenta del Consell y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, les pide "colaboración" para conocer "las infraestructuras, espacios y recursos" que pueden destinar a acoger a menores migrantes no acompañados. La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, del PP, también tiene ya la misiva. Antes había llegado a Dénia y Calp. La vicepresidenta aseguró que la había enviado a todos los municipios valencianos de más de 10.000 habitantes. En la Marina Alta, también sobrepasan esa población Teulada Moraira y Benissa.
El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, del PSPV, ya comentó a Levante-EMV que la competencia de acogida de migrantes es del Consell. Dijo, no obstante, que Dénia es solidaria y está dispuesta a acoger a menores migrantes. Precisó que la carta es inconcreta. "No dice nada de quién se hará cargo del mantenimiento y de los monitores y profesionales que atenderán a estas personas". Grimalt señaló que la conselleria debería convocar a los ayuntamientos a una reunión y plantear un convenio en lugar de enviar una carta en la que el Consell carga contra el Gobierno.
