Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xàbia también recibe la carta sobre el reparto de menores migrantes

La alcaldesa popular Rosa Cardona ya tiene la misiva enviada por la vicepresidenta Susana Camarero y que ya había llegado a los otros dos grandes municipios de la Marina Alta, Dénia y Calp

Jóvenes migrantes llegados en junio de 2021 en patera a Xàbia y atendidos por la Cruz Roja

Jóvenes migrantes llegados en junio de 2021 en patera a Xàbia y atendidos por la Cruz Roja / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Se acabó el "misterio". Los alcaldes de los tres grandes municipios de la Marina Alta ya han recibido la carta en la que la vicepresidenta del Consell y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, les pide "colaboración" para conocer "las infraestructuras, espacios y recursos" que pueden destinar a acoger a menores migrantes no acompañados. La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, del PP, también tiene ya la misiva. Antes había llegado a Dénia y Calp. La vicepresidenta aseguró que la había enviado a todos los municipios valencianos de más de 10.000 habitantes. En la Marina Alta, también sobrepasan esa población Teulada Moraira y Benissa.

El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, del PSPV, ya comentó a Levante-EMV que la competencia de acogida de migrantes es del Consell. Dijo, no obstante, que Dénia es solidaria y está dispuesta a acoger a menores migrantes. Precisó que la carta es inconcreta. "No dice nada de quién se hará cargo del mantenimiento y de los monitores y profesionales que atenderán a estas personas". Grimalt señaló que la conselleria debería convocar a los ayuntamientos a una reunión y plantear un convenio en lugar de enviar una carta en la que el Consell carga contra el Gobierno.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents