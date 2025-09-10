Estel·lar programació del Festival Internacional d'Orgue de Pedreguer
L'orgue Grenzing tornarà a sonar amb tota la seua solemnitat en uns concerts de qualitat excepcional
Entre els dies 5 d’octubre i 2 de novembre, cada diumenge a les 18:00 hores, l’església de la Santa Creu de Pedreguer acollirà els concerts de la 29ª edició del Festival Internacional d’Orgue de Pedreguer (Concerts de la Tardor). Per a enguany, s’ha preparat un cartell amb propostes musicals de gran qualitat, combinant corals, solistes de prestigi internacional, música de cambra i obres simfònico-corals, fidel a l’esperit del festival i al protagonista indiscutible: el magnífic orgue Grenzing.
El festival s’obrirà el diumenge 5 d’octubre amb el concert titulat "Músiques corals per a un festival", a càrrec de l’Escolania de Ntra. Sra. dels Desemparats (València), amb David Morales a l’orgue i Luis Garrido a la direcció. El programa inclou obres de Rheinberger, Dvořák i Fco. Llàcer Plà.
El 12 d’octubre arribarà "Walking in Brooklyn", amb un original format que uneix veu, clarinet, bateria i orgue. Participaran Carmen Paula Romero, Ángel Belda, Quique Ramírez i Josep Vicent Giner, amb música de Gershwin, Goodman i Bernstein.
El 19 d’octubre, el concert "Diàlegs en harmonia" oferirà un repertori amb obres de J.S. Bach, Corelli, Vivaldi i Marais. Els intèrprets seran Javier Guna, oboè i corn anglès, i Ivan Sarajishvili, a l’orgue.
El 26 d’octubre, el programa "Paisatges sonors: violí, orgue i orquestra" reunirà a l’escenari el Quintet de Cordes de València, acompanyat d’un conjunt de músics destacats. En aquesta ocasió cal remarcar la presència d’Alexander Maria Möck, violí solista de la prestigiosa Münchner Philharmoniker (Filharmònica de Munic), que serà una de les grans atraccions del festival per la seva projecció internacional i excel·lència interpretativa. Completen el cartell Ana Traub, Santiago Cantó, Miguel Cariena, Ángel Luis Martínez, Juan Ramón Pérez (flauta de bec) i Josep Vicent Giner a l’orgue. El programa inclourà obres de Vivaldi, Handel, Haydn i Mozart, oferint un recorregut sonor vibrant i refinat.
Finalment, el 2 de novembre, el concert de cloenda "About Mr. Jenkins" posarà punt final al festival amb una selecció d’obres simfònico-corals actuals. Hi participaran el Cor i Orquestra de la Rectoria, la mezzosoprano Carla Mayer, amb Josep Vicent Giner a l’orgue i direcció de Jaume Morell.
Apostar més i més per la cultura
La regidora de cultura de l’Ajuntament de Pedreguer, Noèlia Garcia López, ha destacat que “el Festival Internacional d’Orgue de Pedreguer ha servit per millorar l’oferta cultural de la nostra Vila i de la comarca. També ha volgut remarcar que, malgrat aquesta època d’incertesa vírica, no s’ha de deixar d’apostar per la cultura, tot el contrari: s’ha de potenciar per arribar a aconseguir un món millor”.
