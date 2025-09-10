"Esta moción de censura la ha derrotado el pueblo"

Los impulsores de la moción de censura de Els Poblets han hecho hoy mutis por el foro. Ese efecto tan teatral de desaparecer de escena, de esfumarse sin más es lo que han hecho Carolina Vives y Candi Vives (socialistas, pero que con toda seguridad acabarán expulsadas del partido), Francisco Pérez, del PRE, el candidato menos votado (logró 79 votos) y quien se hubiera convertido en alcalde, y María José Fernández y José Luis Ribes, del PP. No han acudido al pleno que ellos mismos forzaron cuando daban por hecho que desbancarían al actual alcalde, José Luis Mas, de Compromís.

Sí ha estado, claro está, Eva Candel, la concejala socialista que tras firmar la moción de censura rectificó y dijo que no la apoyaría. Candel se ha emocionado. Ha liberado toda la tensión de días. Ha afirmado que fue su partido, el PSPV, y los vecinos del pueblos los que le abrieron los ojos y la convencieron de que debía apearse de esa maniobra para cambiar el gobierno de Els Poblets. "La gente del pueblo no quería esta moción de censura", ha subrayado. Es evidente que los socialistas le explicaron que Carolina Vives y Candi Vives iban por libre y que sabían de sobra que acabarían expulsadas del PSPV por pactar con el PP.

Los concejales del gobierno local votan "no" y echan abajo la moción de censura / A. P. F.

El pleno de la moción fallida ha tenido su punto de emoción. Se sabía el desenlace. Los impulsores también habían anunciado que no acudirían. Ha chirriado que, cuando Eva Candel, que ha dirigido el pleno, ha dado la palabra a Carolina Vives y a María José Fernández, portavoces socialista y del PP, se ha hecho el silencio. Mutis. El fracaso cantado de la moción no debería haber sido obstáculo para que dieran la cara y explicaran por qué la habían presentado.

Alcaldes, diputados y concejales del PSPV y Compromís y también vecinos de Els Poblets han asistido al pleno de la fracasada moción de censura / A. P. F.

El alcalde ha interpretado esas ausencias como la constatación de que esta maniobra era, efectivamente, "la moción de la vergüenza". "Hoy se pone fin al despropósito político más grande que ha habido en Els Poblets", ha afirmado. Ha dicho que el voto de censura se sostenía en "mentiras, ambiciones y rencores personales". No ha querido atribuirle a ningún político el mérito de echar abajo la moción de censura. "Han sido los vecinos y vecinas de Els Poblets los que no han dejado que se cometiera esta injusticia. Ellos han derrotado la moción. El pueblo ha hablado alto y claro".

José Luis Mas y Eva Candel tras la votación que ha evitado el cambio de alcalde / A. P. F.

El alcalde ha enfatizado que sale reforzado de esta intentona de apartarlo del cargo. "Ha ganado un proyecto colectivo. Sigue intacto el compromiso de trabajar con honestidad, humildad y transparencia. Juntos vamos a seguir construyendo un pueblo más inclusivo, justo, sostenible y con oportunidades para todos".

Al pleno han asistido los diputados del PSPV y de Compromís, José Chulvi y Gerard Fullana; el alcalde de Ondara y secretario del PSPV de la Marina Alta, José Ramiro; el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt; el alcalde de El Verger, Basili Salort, y numerosos concejales socialistas y valencianistas de la Marina Alta.

"Está todo dicho"

Esta maniobra política sí ha propiciado un cambio en el gobierno local de Els Poblets. Ha salido Francisco Pérez, del PRE, firmante de la moción de censura y quien ambicionaba ser alcalde. Ha entrado en el gobierno la socialista Eva Candel. Se reconstruye el pacto de Compromís y PSPV, pacto en el que también está el portavoz de Vivim Els Poblets, Miguel Ángel Moncho. Cuando hoy se le ha dado la palabra, ha sido escueto: "Está todo dicho".

Y tenía razón. Lo que mejor resumía todo este episodio de voto de censura fallido ha sido la ausencia de los firmantes, el mutis por el foro, la espantada cuando sabían que iban a salir derrotados del pleno.

Eso sí, Eva Candel ha asegurado que, tras desmarcarse de la moción de censura, no recibió presiones de sus hasta entonces compañeras Carolina Vives y Cati Vives ni de los otros firmantes. "Me pidieron que les explicara mi cambio de opinión y les dije que todo estaba explicado en la carta abierta que difundí. Pero no, no me han presionado".