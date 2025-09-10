Salvem la Vall convoca una manifestación nocturna para "iluminar la noche oscura" del PAI de 488 chalés de Llíber

Salvem la Vall, la plataforma que sigue luchando contra el PAI de 488 chalés que se está construyendo en la Muntanya Llarga de Llíber, en la entrada desde Benissa al valle de viñedos de la Vall de Pop, ha convocado una manifestación nocturna contra este proyecto urbanístico. Tendrá lugar en Llíber el sábado 27 de septiembre. La protesta lleva el lema de "Il·luminem la nit". La plataforma anima a la ciudadanía de la Marina Alta y de otras comarcas a sumarse y a "portar la teua llum" para hacer frente a la "oscuridad de la destrucción del PAI". La manifestación comenzará a las 19.30 horas.

La noche reivindicativa seguriá con una cena popular y el festival Fesvall. Actuarán los históricos Skaparràpid, la Llavor, que versiona temas de Aspencat y que cuenta con miembros de esta banda, DJ Biano, fundador y miembro de Orxata Sound Systema, el DJ del grup Cactus Santi Mataix y el grupo Hey Zuri. Las entradas están disponibles en la web de Salvem la Vall.

Esta será la segunda gran manifestación contra el PAI de 488 chalés tras la que tuvo lugar en febrero de 2024 y que reunió a más de 3.000 personas. "Volvemos a la calle porque es el momento de demostrar, una vez más que estamos dispuestos a defender esta tierra. No queremos más destrucción del territorio. No queremos ser una colonia de un modelo urbanístico que nos expulsa y nos condena a un futuro invivible", ha precisado la plataforma.

Salvem la Vall insiste en que este PAI no cuenta con agua y que los chalés (ya se han empezado a construir y están a la venta a partir de 930.000 euros) "son para ricos de fuera y no para la gente de la Vall". También denuncia que estas obras "destrozan el paisaje, la agricultura y el patrimonio natural". Este proyecto urbanístico "fomenta la especulación y la turistificación. Nadie nos ha preguntado si queríamos este modelo económico", advierte la plataforma.

Nuevas acciones judiciales

La recaudación de la jornada reivindicativa se destinará a sufragar "nuevas e inminentes acciones judiciales" contra el PAI. La plataforma asegura que la promotora, la VAPF, y el Ayuntamiento de Llíber han cambiado su estrategia y ya reconocen que no tienen agua para los chalés. "Pero esquivan la ley del agua porque sitúan el inicio del proyecto meses antes de que se aprobara la citada ley hace más de 20 años", indica Salvem la Vall, que añade que esta batalla judicial durará años y "estamos preparados para afrontarla".