El yacimiento romano de Banys de la Reina de Calp, abierto a todos: visitas guiadas gratuitas de miércoles a domingo

A partir de este sábado 13 de septiembre se abre al público de forma regular el yacimiento de Banys de la Reina de Calp. Visitantes y vecinos podrán conocer de cerca la historia y el valor patrimonial de este enclave, uno de los conjuntos arqueológicos más relevantes de la Hispania Romana. Ese día está previsto que arranquen las visitas guiadas gratuitas que se ofrecerán todas las semanas de miércoles a domingos. Se hace realidad, así, un proyecto largamente esperado que permitirá poner en valor este espacio singular y acercarlo a toda la sociedad.

El extraordinario mosaico circular de Banys de la Reina / Levante-EMV

La apertura del yacimiento se produce tras las obras de adecuación, financiadas por la Diputación de Alicante con 439.388,69 euros, que han permitido su musealización. El ayuntamiento ha adjudicado a la empresa ESATUR XXI SLU la prestación de los servicios de información y visitas guiadas. La compañía cuenta con amplia experiencia en este ámbito, ya que también gestiona la información turística de los yacimientos de la Illeta del Banyets en Campello y Lucentum en Alicante.

Se han programado tres visitas guiadas por día de miércoles a sábado, a las 10, 11.30 y a las 13 horas, y dos visitas guiadas los domingos y festivos, a las 10 y a las 12 horas. Para poder participar en ellas será necesaria inscripción previa, que se podrá realizar en el mismo yacimiento, o bien, a través del correo electrónico cabdelareina@esatur.com.

Grupos de un máximo de 25 personas

Los grupos estarán constituidos por un máximo de 25 personas y se prevé que las visitas tengan una duración aproximada de 50 minutos. Se realizarán en castellano/valenciano si bien en función de las reservas efectuadas también se podrán ofrecer en inglés. Se ruega acudir 10 minutos antes de su inicio con la indumentaria y calzado adecuado así como con sombreros y otros elementos de protección para el sol y agua.

Para poder informar sobre la apertura de Banys de la Reina y la puesta en marcha de este servicio el Ayuntamiento de Calp celebrará este viernes 12 de septiembre a partir de las 9.30 h una jornada informativa abierta al público en el yacimiento. También está previsto que a las 11 h de la mañana se inaugure el mural Vita in domus, en el enclave, de la artista Begoña Movellán.

“Por fin podemos abrir al público de forma periódica este yacimiento tan importante. Es la culminación al trabajo y esfuerzo llevado a cabo por el Departamento de Cultura por que este enclave pueda ser visitado, conocido y valorado por todos”, ha señalado el concejal de Cultura, Guillermo Sendra.

El yacimiento de Banys de la Reina constituye uno de los grandes conjuntos de época romana de la costa mediterránea española por su singularidad y monumentalidad. Data de finales del siglo II d. C hasta el VII d.C y fue declarado BIC en marzo de 2022. El gran proyecto de musealizarlo es un anhelo que ahora está un poco más cerca.