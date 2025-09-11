Arde una furgoneta en la Cumbre del Sol de Benitatxell: Protección Civil y bomberos evitan que las llamas se propaguen a la masa forestal

Protección Civil y los bomberos han evitado que las llamas que han calcinado totalmente una furgoneta en la Cumbre del Sol (urbanización que trepa por las laderas del Puig de la Llorença) del Poble Nou de Benitatxell se propagase a la masa forestal. El vehículo ha empezado a arder de súbito. Se hallaba en una de las rampas de más pendiente de esta urbanización. Sus ocupantes, turistas que estaban pasando el día en la zona, han salido rápidamente. No han sufrido heridas. En seguida han llegado la Policía Local y Protección Civil. Los voluntarios han iniciado las labores de extinción y han logrado que el fuego, que ya había prendido en un pino y los arbustos de la cuneta se extendiese. Además, en esta zona hay cientos de chalés. Luego han llegado los bomberos y han terminado de sofocar las llamas.

Los bomberos han terminado de sofocar las llamas / Levante-EMV

El susto ha sido de aúpa. Estos incendios son un riesgo. Hace justo ahora 9 años un fuego que se inició por una colilla en el mirador de la Cumbre del Sol prendió en la montaña de la Granadella de Xàbia y provocó una gran catástrofe natural. Ardieron más de 700 hectáreas.

La rápida respuesta de hoy ha evitado que este fuego fuera a más. La furgoneta, eso sí, ha quedado carbonizada.