El arte cae de pie en Xàbia: 57 grandes fotógrafos se meten en tus zapatos

Los fotógrafos escapan del ombligo de las ciudades y exploran suburbios, arrabales, las afueras, los límites y las fronteras. Esa mirada también puede trasladarse a la anatomía. Hay que redescubrir las extremidades: las manos y los vulgares (y quizás, por ello, un punto obscenos) pies. Estos artistas no ponen los pies en polvorosa. Al contrario, miran y remiran ese objeto tan cotidiano que son los zapatos. Investigan todas sus connotaciones sociológicas y psicológicas (y son muchas). Bajan la mirada: un gesto de humildad. Se meten en tus zapatos: un rasgo de empatía.

Cuando se observa a alguien con interés se suele decir que se le examina "de los pies a la cabeza". En este caso, sobra la cabeza. Sobra también el ombligo. Y se puede decir que también está de más el corazón. Lo que pesan son los pies. Lo que se arrastran son los pies. Lo que se tiene en la tierra son los pies. Los pies lo aguantan todo.

La fotografía "Zapato con monito", de Alberto García Alix / Levante-EMV

"El eco de los pasos" ha caído de pie en Xàbia. Es una exposición colectiva de fotografía comisariada por el artista (genial creador de collages) Sean Mackauoi. Formó parte de la programación de PHotoEspaña y se exhibió en la Twin Gallery de Madrid. Mackaoui ha recordado hoy que allí, en esa pequeña galería, se amontonaban las fotografías de los 57 artistas (una por fotógrafo). Los pasos se atropellaban. Muchos pisotones. Es lo propio de la ciudad.

Fotografía de Miguel Trillo titulada "Copenhaguen, 2024" / Levante-EMV

Ahora la muestra llega a Xàbia. Se inaugura este viernes en la Casa del Cable. Y hay espacio para que cada fotografía camine por su cuenta. El comisario ha terminado hoy de montar la exposición. Han estado con él Reyes Martínez Fuentes, de la galería Set Espai d'Art, Tomás Ruiz, Vicente Chambó, Vicent Buigues o la concejala de Cultura, Mavi Pérez. La primera fotografía, de Alberto García Alix (Premio Nacional de Fotografía en 1999), es sorprendente. Se titula "Zapato con monito".

La concejala de Cultura se asoma a la mirilla que permite ver una de las fotos / A. P. F.

Los artistas retratan el mundo a ras de suelo desde la fotografía documental, de moda, la poesía visual, la fotografía de guerra, la social... Incluso hay guiños fetichistas. Los zapatos ahorman el mundo.

Sean Mackauoi explica que en la muestra participan fotógrafos consagrados y otros que empiezan pero que ya exhiben una mirada muy singular y potente. "The Secret", de Patrice Bilawka, invita a asomarse a la mirilla de una caja: la foto capta ese gesto a hurtadillas de medio descalzarse cuando se tienen los pies ocultos bajo una mesa. Mientras, la artista polaca Diana Lelonek retrata un par de zapatos abandonados y engullidos por la naturaleza. Y la fotógrafa de Xàbia Xusa Bou se fija en unos zapatitos acharolados que lleva una niña.

Fotografía de 1973 de Christine Spengler: una joven lustra en Vietnam las botas de los soldados americanos / Levante-EMV

La historia desde los pies y los traspiés

La exposición estará en Xàbia hasta el 12 de octubre. Y ya se le pierde el paso. Tras Madrid y Xàbia, los obras se devuelven a sus autores y termina este juego de pasos, pisadas, zapatos y taconeos. Quedará, eso sí, el excelente catálogo. Yolanda González firma el texto "Las huellas". Revisa la historia de la humanidad desde los pies y los traspiés, los zapatos y la valentía de descalzarse y la trascendencia o liviandad de los pasos.