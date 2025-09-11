‘Camina Benitatxell’, la iniciativa que echa a andar para promover el ejercicio físico

El Poble Nou de Benitatxell se echa a andar. El Centro de Salud del municipio, en colaboración con el Ayuntamiento y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, pone en marcha a partir de este miércoles 10 de septiembre la iniciativa ‘Camina Benitatxell’, un programa de prescripción de actividad y ejercicio físico orientado a la salud.

Todos los miércoles, un grupo de caminantes acompañados por el personal del centro saldrá a andar durante una hora, de 9:00 a 10:00 horas, por las calles de la localidad. El recorrido, que dará inicio en el Centro de Salud (plaza de les Pesqueres, 23) será de unos 4 kilómetros y dificultad baja.

Una hora de caminar y un gran beneficio para la salud / Levante-EMV

Durante las primeras sesiones, se ha ideado una ruta que irá por las zonas de Els Benitatxells y el parque de ‘La Burreta’, y más adelante, se irá adaptando según las necesidades y las condiciones físicas del grupo.

‘Camina Benitatxell’ está abierto a toda la ciudadanía. No es necesario realizar ningún trámite para participar, solo acudir a cualquiera de sus sesiones semanales. Se trata de una propuesta que busca fomentar el bienestar físico y emocional de los participantes mediante la práctica regular de ejercicio adaptado, y promover hábitos de vida saludables entre la población, especialmente entre el grupo de personas de más edad.

Caminar y disfrutar de un bello entorno

Tanto los profesionales del Centro de Salud como la concejala de Sanidad, Isa Garrido, animan a todos los pobleros y pobleras a unirse a este grupo para realizar caminatas semanales, las cuales combinan el ejercicio moderado con la belleza del entorno urbano y rural de la localidad.