Xàbia, condenada a demoler un chalé de lujo de la urbanización la Corona

Llega la piqueta a la "milla de oro" de Xàbia. Las urbanizaciones de la Corona y de la Cuesta de San Antonio, de chalés de lujo apiñados en la ladera del cabo de Sant Antoni, son lo más de lo más. Las viviendas valen un potosí. Pero no es oro todo lo que reluce. Un fiasco urbanístico en la Corona le va a salir caro al ayuntamiento xabienc.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anuló el pasado 25 de mayo de 2023 una licencia concedida por el ayuntamiento para construir un chalé de 811 metros cuadrados y su piscina. La parcela abraza 2.433 m2. Está en la calle Benimuslem, en la exclusiva urbanización de la Corona. La sentencia condenaba al consistorio a echar abajo la vivienda, la piscina y parte de las obras de urbanización.

La construcción va a todo trapo en Xàbia. Por contra, las obras ilegales que se han demolido se pueden contar con los dedos de la mano. Si hay un resquicio para legalizarlas, se hace borrón y cuenta nueva. A la piqueta solo se recurre cuando no hay más remedio.

La calle Benimuslem, en la exclusiva urbanización de la Corona de Xàbia / A. P. F.

Y eso es lo que ha ocurrido ahora. El juzgado contencioso administrativo de Alicante dictó el pasado 18 de octubre un oficio en el que urgía al ayuntamiento a cumplir la sentencia y le recordaba que era firme. No había forma de salvar el chalé de lujo.

El consistorio se pone, a la fuerza, las pilas. El concejal de Urbanismo, Pere Sapena, emitió el pasado 19 de mayo una providencia para que su departamento preparara el pliego para contratar al estudio de arquitectura e ingeniería que debe redactar el proyecto de demolición. Ese contrato ha salido ahora a licitación.

Las obras de demolición se han valorado en 70.075 euros. Mientras, la redacción del proyecto y la dirección de los trabajos se licitan por 4.805 euros.

Impresionantes chalés

La Corona y la Cuesta de San Antonio son quizá las urbanizaciones más exclusivas de Xàbia. Hay impresionantes chalés. Sus dueños contemplan, acodados en las terrazas, toda la bahía. La vista es impresionante. Además, están encarados a sur, que es la orientación perfecta en Xàbia. Se levantan potentes muros para ganar parcela en una ladera con bastante pendiente. Estas urbanizaciones lindan con la partida de la Plana, que está en el parque natural del Montgó. Se sigue construyendo, pero ya quedan pocas parcelas libres. Hay chalés a la venta. Los que tienen unos 800 m2 de vivienda, que son similares en dimensiones al que ahora se va a echar abajo, se venden por más de 3,5 millones de euros.

Demoler chalés ilegales no es habitual, pero la piqueta si hace mucho trabajo en Xàbia. Se derriban viviendas construidas en los años 70 y 80 en los acantilados o en parcelas de primera línea de costa ahora muy cotizadas para levantar chalés de moderna arquitectura que se venden por millonadas.