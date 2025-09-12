Una conductora queda atrapada al chocar dos coches de cara en la curva de Benimaquia, en la Xara

Una conductora ha quedado atrapada en su coche tras colisionar con otro vehículo en la curva de Benimaquia, en la Xara (Dénia). Los dos coches han chocado de cara. La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo del atestado y está reconstruyendo cómo ha ocurrido el aparatoso accidente. Se ha tenido que cortar la carretera para atender a los heridos.

Han acudido patrullas de la Policía Local, los bomberos, dos ambulancias y la Guardia Civil / Policía Local

Los bomberos han excarcelado a la mujer que ha quedado aprisionada. Han acudido dos unidades de bomberos, la Policía Local de Dénia, la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia del SAMU y otra de Soporte Vital Básico. No ha trascendido de momento cuántas personas han resultado heridas. Uno de los coches implicados es de una autoescuela de la comarca.