HCB Dénia consolida su equipo de Traumatología: profesionales de staff propio, más consultas e intervenciones quirúrgicas

El Hospital HCB Dénia ha consolidado y potenciado su servicio de Traumatología, transformándose en una unidad compuesta por un equipo de tres traumatólogos altamente cualificados, del staff médico propio y con capacidad de cubrir prácticamente la totalidad de las patologías que aborda esta especialidad. Un servicio que supone la ampliación de la atención en consultas, intervenciones quirúrgicas y hospitalización de lunes a viernes, así como de la atención de urgencias traumatológicas.

Bajo la dirección del Dr. Fernando Sendra, jefe del Servicio de Traumatología, el equipo ha experimentado un notable impulso en el último año, pasando a ser un equipo cohesionado de tres traumatólogos con amplia experiencia.

El Dr. Fernando Sendra destaca la evolución: «El servicio de Traumatología en este último año ha mejorado mucho. En estos momentos somos capaces de cubrir prácticamente toda las patologías que nos puedan llegar».

El equipo cuenta con la reciente incorporación del Dr. Benito Picazo, un «excelente traumatólogo» según el Dr. Sendra. El Dr. Picazo aporta una vasta experiencia, especialmente en cirugía protésica de rodilla, recambios de rodilla y patología de la cadera. Es reconocido por su meticulosidad y buen hacer, dedicando toda su trayectoria profesional a estas especialidades. A este servicio se suma el Dr. Pablo Clemente, especializado en rodilla, cadera y hombro, demostrando una impresionante capacidad de trabajo. Su visión de la traumatología abarca desde el pie hasta la clavícula, cubriendo un amplio espectro de tratamientos, entre las que se encuentran las cirugías urgentes por fracturas e intervenciones ortopédicas conservadoras.

Asimismo, la fortaleza del equipo reside en su complementariedad y coordinación. El Dr. Picazo subraya que es «un equipo perfecto porque nos compenetramos muy bien”. “Es el mejor equipo que me he encontrado de Traumatología, nos coordinamos de manera excelente, buscando siempre lo mejor para cada paciente», añade el Dr. Pablo Clemente.

El Dr. Sendra concluye que, gracias a sus nuevas instalaciones y a la experiencia del equipo, HCB Denia puede ofrecer «la mejor calidad en servicios de traumatología o la misma calidad como el mejor de los servicios que pueda existir en España».

Con la consolidación del equipo de Traumatología, HCB Dénia cuenta con un equipo completo propio que le permite ofrecer tanto consultas como intervenciones quirúrgicas diarias (lunes a viernes y urgencias), acelerando y mejorando así la excelente atención al paciente de uno de los centros sanitarios mejor valorados de la provincia de Alicante.