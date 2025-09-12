Treinta años de barracones en el colegio de Teulada

Los barracones se eternizan. Al colegio Sant Vicent Ferrer de Teulada llegaron hace ya 30 años y no hay forma de desembarazarse de ellos y sacar adelante, por fin, el nuevo aulario. Compromís advierte también que las niñas y niños de esta escuela siguen dando clase en "espacios improvisados como la biblioteca e incluso la sala de profesores". Los valencianistas subrayan que faltan aulas dignas y recuerdan que la construcción del nuevo aulario, ampliación que permitiría librarse de las aulas prefabricadas, se paralizó hace ahora cuatro años y todo sigue igual.

Compromís lamenta que el alcalde, Raúl Llobell, y la concejala de Educación, Rosana Caselles, ambos del PP, aseguren que el curso ha comenzado con normalidad y con los centros "preparados y seguros". "Celebrar este inicio de curso como un éxito es una burla a la ciudadanía".

Cronología de un "fracaso colectivo"

Que esta escuela siga con barracones 30 años después constata un "fracaso colectivo". Los valencianistas recuerdan que en 2008 el PP anunció la construcción de un tercer colegio, que estaría acabado en 2010. La cosa se vue al limbo. En 2017, Teulada se sumó al Pla Edificant. En 2018, el pleno aprobó la delegación de competencias. Las obras del nuevo aulario subían a 2,57 millones. Se adjudicaron y en comenzaron en julio de 202. Debían terminarse en 9 meses. El aulario permitía decir adiós a los barracones. Pero la empresa paralizó los trabajos (se agarró al incremento de precios por la guerra en Ucrania). En 2023, la adjudicataria abandonó definitivamente la obra.

Las obras se deben licitar de nuevo. Ahora el presupuesto ha subido a 2,88 millones. Mientras, pasan los años y los barracones siguen ahí, se eternizan.