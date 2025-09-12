Así era la vida en la villa romana de Banys de la Reina de Calp

El yacimiento cobra vida. Qué gran idea la de situar en la entrada a Banys de la Reina de Calp, uno de los enclaves arqueológicos más fascinantes de la Comunitat Valenciana, un mural que recrea (y recrear es el verbo perfecto) la vida en la villa romana del siglo IV. El patio, con su precioso mosaico circular de "opus tesselatum", es el elemento central de la "domus". La artista Begoña Movellán, quien conoce perfectamente el yacimiento dado que también ha participado en las excavaciones, ha plasmado la cotidianidad de los pudientes habitantes de esta villa. Begoña le daba esta mañana los últimos retoques al mural, que se titula "Vita in domus". Le ha consultado a la arqueóloga Alicia Luján todas las particularidades de la vida del mundo romano, de la indumentaria, de las costumbres...

La pasarela corredera que da seguridad a la entrada al pasadizo subterráneo de la noria / A. P. F.

El mural esconde secretos. Hay que observarlo con mucho detenimiento. Los niños llevan colgando del cuello las "bullas", los amuletos tradicionales del mundo romano. Los mosaicos y pavimentos de esta villa (además del circular, el de "opus sectile" con mármol de Grecia, Turquía, Egipto, Argelia y Túnez) están fielmente reproducidos. Los hallazgos también han permitido descubrir los colores de los estucos. Begoña también los incorpora a las paredes del patio. También imagina, a partir de la mano de mármol de una escultura, cómo era toda la pieza. Hay una leyenda en latín que los visitantes descifrarán. Y algunos de los rostros de los personajes son los de los arqueólogos que han excavado en este extraordinario yacimiento. El mural es, sin duda, uno de los grandes aciertos de esta primera fase de la musealización. Aguijonea la imaginación. Entras en el yacimiento y te envuelve la atmósfera del mundo romano.

Alicia Luján y Begoña Movellán observan el mural "Vita in domus" / A. P. F.

Que este enclave arqueológico inicie a partir de este sábado las visitas guiadas regulares (un hito que es consecuencia de la musealización y de crear itinerarios accesibles) ha generado ya una enorme expectación. Muchos vecinos y turistas se están apuntando en el correo electrónico (cabdelareina@esatur.com) o acudiendo desde esta mañana al yacimiento. A primera hora, ya ha empezado el goteo de personas ávidas de conocer Banys de la Reina. Hay muchos vecinos de Calp que solo han vislumbrado los vestigios desde el paseo o que se han bañado en el mar en los viveros, pero que no conocen el gran tesoro que tienen en su pueblo.

El extraordinario mosaico circular de Banys de la Reina / A. P. F.

Esta primera fase de la musealización, realizada por la empresa Esatur XXI y financiada con 439.388 euros por la Diputación de Alicante, también ha permitido instalar una caseta en condiciones que es el área de trabajo de arqueólogos y restauradores. Las pasarelas definen el itinerario de la visita. El yacimiento ha mejorado una barbaridad en accesibilidad. Que las visitas sean guiadas ayuda a entender la complejidad de este enclave, en el que también están las estructuras de una basílica paleocristiana con baptisterio y necrópolis de los siglos VI y VII.

Pasarela corredera

Una de las brillantes soluciones de la musealización ha sido la de colocar sobre la entrada al pasadizo subterráneo de la noria una pasarela corredera. Se gana en seguridad. La noria, el ingenio que permitía abastecer de agua freática y dulce a la villa, acrecienta el interés de la visita. Bajar al angosto y oscuro pasadizo excavado en la piedra tosca añade esa pizca de misterio que hace todavía más estimulante la arqueología y el pasado. Banys de la Reina es fascinante. Y ahora, ya al entrar y observar el mural "Vita in domus", la historia cobra vida.