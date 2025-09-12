"Xàbia Cuida": la lucha contra la "basuraleza" y la apuesta por una movilidad sostenible y sin coches

El Ayuntamiento de Xàbia ha presentado hoy un acontecimiento muy especial para el municipio: "Xàbia Cuida", una iniciativa que nace del compromiso de la localidad con la protección de su entorno natural y la concienciación ciudadana.

La propuesta se enmarca en la conmemoración de dos efemérides de gran relevancia internacional, el Día Mundial de la Limpieza y el Día Mundial Sin Coche, con un mensaje claro: Xàbia ama su tierra y está dispuesta a cuidarla.

La jornada se celebrará el domingo 21 de septiembre y arrancará a las 9 de la mañana con tres actividades simultáneas de recogida de basuraleza en la Cala Blanca, con la colaboración de Cruz Roja, el Santuari de la Plana, junto al Centro Excursionista de Xàbia, y los caminos de la Partida de Bevenguts, con el colectivo Jávea te Quiero Limpia.

Desde el consistorio se agradece la implicación de estas entidades, así como la de todas las personas voluntarias y familias que se sumen a la iniciativa. Para participar será necesaria la inscripción previa.

A continuación, entre las 10 y las 14 horas, se abrirá un espacio de actividades familiares en el que se podrá disfrutar de:

- Talleres y juegos infantiles para sensibilizar a los más pequeños sobre la importancia de cuidar el entorno.

- Una zona de estands sostenibles, con proyectos y alternativas responsables con el futuro.

- La participación de Geovanny Sánchez, del Club de Patinaje, que mostrará cómo el deporte también puede ser sostenible. La actuación de las alumnas de Footworks, que pondrán música y energía a la jornada y un cuentacuentos a cargo de Manuela y María Paula, veterinarias y autoras de un libro sobre las tortugas que anidan en el Mediterráneo, para descubrir la importancia de proteger a estas especies.

Además, la jornada contará con más sorpresas para garantizar una experiencia completa y participativa para toda la familia.

"Pequeños gestos, gran concienciación"

“Xàbia Cuida es mucho más que una limpieza puntual; es una declaración de amor colectivo hacia nuestro pueblo, un recordatorio de que el cambio comienza con pequeños gestos y una oportunidad para demostrar que juntos podemos marcar la diferencia”, ha destacado el concejal de Medio Ambiente, Juanlu Cardona.

El Ayuntamiento de Xàbia invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta acción el próximo domingo 21 de septiembre, convencidos de que cuidar el entorno es también cuidarnos a nosotros mismos y a las generaciones futuras.