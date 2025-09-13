La Guardia Civil "pilla" a varias embarcaciones que echaron el ancla sobre la posidonia en Xàbia

Pues sí, ha sido un verano de fondeos sin control en la costa de Xàbia y, especialmente, en el tramo litoral de la Cala Blanca y la Sardinera, el de más presión náutica de la costa valenciana. También lo ha constatado la Guardia Civil, que hoy ha revelado que, en el marco de sus actuaciones de vigilancia marítima para la protección del medio ambiente, ha identificado y denunciado a varias embarcaciones que se encontraban fondeadas sobre praderas de posidonia oceánica. Tirar el ancla sobre la fanerógamas marinas supone vulnerar la normativa de conservación de especies y hábitats marinos.

La cadena de un ancla que está oculta por la posidonia: estos fondeos causan un grave daño en las praderas marinas / Levante-EMV

La Guardia Civil precisa que el pasado 30 de agosto los agentes del Servicio Marítimo de Alicante establecieron un punto de verificación para controlar las embarcaciones que se hallaban fondeadas sin utilizar las boyas de bajo impacto, comúnmente conocidas como boyas ecológicas. A esas alturas de verano, las boyas ya se habían instalado. Este verano fue complicado y los campos de boyas se desplegaron bastante tarde.

Los agentes vigilan la costa de la Sardinera / Levante-EMV

En una primera actuación, se identificaron dos embarcaciones, comprobándose que una de ellas se encontraba directamente fondeada sobre posidonia. La infracción fue constatada mediante el uso de un dispositivo de visión submarina denominado mirafondos, confeccionándose la correspondiente propuesta de sanción administrativa. Además, en esta embarcación se detectaron otras infracciones como no presentar el recibo de seguro obligatorio o no presentar el documento de cesión de la embarcación o el contrato de alquiler a la persona que en ese momento estaba patroneando la embarcación.

Los frágiles fondos marinos de Xàbia / Levante-EMV

Durante la tarde del mismo día, se continuaron las comprobaciones en la zona, detectándose otras cuatro embarcaciones fondeadas en el área de posidonia sin hacer uso de la boya ecológica. En total, se confeccionaron 11 denuncias, de las cuales 4 correspondieron específicamente a fondeos en praderas de posidonia, 2 por no haber presentado el recibo de seguro obligatorio, 2 por no presentar la titulación habilitante para el manejo de embarcaciones recreativas y 1 por no presentar ninguna documentación de despacho ni certificado de navegabilidad de la embarcación.

Los agentes del Servicio Marítimo recorrieron el tramo de costa de más presión náutica / Levante-EMV

Las actas confeccionadas por los agentes han sido remitidas a la autoridad competente para la tramitación de las correspondientes sanciones.

Multas de entre 3.001 y 200.000 euros

La Guardia Civil mantiene una vigilancia activa en el litoral alicantino con el fin de proteger la biodiversidad marina y garantizar el cumplimiento de la normativa de conservación del medio natural. En este sentido, recuerda a los patrones de embarcaciones que fondear sobre las praderas de posidonia puede constituir infracciones graves de acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, sancionables con multas que oscilan entre 3.001 y 200.000 euros.

Asimismo, la Guardia Civil subraya la importancia de la posidonia en los ecosistemas marinos, ya que desempeña un papel esencial en la conservación de la biodiversidad, la mejora de la calidad del agua y la protección del litoral frente a la erosión. Por ello, su preservación constituye una prioridad ambiental y legal, siendo el fondeo inadecuado una amenaza directa para su supervivencia.