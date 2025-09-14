Dénia, ante el gran reto: cómo convertir un aparcamiento inhóspito en un espacio amable

Dénia ha cambiado una barbaridad en los últimos años: calles peatonales, aceras más amplias, más árboles, plazas con vocación de refugio climático (la de Maria Hervàs)... No ha sido fácil vencer algunas resistencias. Pero hoy, cuando pasear por Marqués de Campo es un gozo, ya nadie querría volver atrás y que los coches, el ruido y el humo se apoderaran de nuevo del gran bulevar de la ciudad.

Dénia es hoy una ciudad más amable, peatonal, verde y sostenible. Pero el proyecto presentado esta semana por la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, y el edil de Participación Ciudadana, Pepe Doménech, va un paso más allá. Es un reto mayúsculo. El gobierno local (PSPV y Compromís) quiere transformar una de las zonas más inhóspitas y feas de la ciudad. La explanada de Torrecremada, ese inmenso aparcamiento de puro asfalto, es áspero y gris. Es un pegote (un gran pegote) de asfalto entre el frondoso jardín de Torrecremada y los huertos de naranjos (algunos quedan) y los huertos urbanos. Además, al sur, asoma la verde ladera del Montgó.

La concejala de Territorio y el responsable de Participación Ciudadana / Levante-EMV

Maria Josep Ripoll y Pepe Doménech han anunciado que el 1 de octubre comienza el proceso de participación «Torrecremada millora». Los vecinos aportarán ideas para cambiarle la cara a este aparcamiento, para hacerlo más atractivo y conectarlo con esa Dénia amable que también quiere llegar a las afueras (este aparcamiento está en el extrarradio).

Mantener los usos actuales: aparcamiento, Fira de Tots Sants o mercadillo

Y el desafío es de primera ya que la transformación de Torrecremada se hará sin cambiar los usos actuales: aparcamiento, espacio para la Fira de Tots Sants y los mercadillos de los lunes y explanada para conciertos.

Aquí mismo tendrá lugar el 25 de octubre una reunión abierta a los vecinos en la que se expondrán los posibles nuevos usos y los cambios que darán vida a un lugar ahora claramente desaprovechado. Esta explanada es amplísima. Funciona como aparcamiento disuasorio: se deja aquí el coche y en pocos minutos se llega caminando al centro de Dénia. Torrecremada es un estimulante reto.