Desprendimientos
Un gran pedrusco pende sobre la cala del Tangó de Xàbia
Este tramo litoral, también cerrado por caída de rocas, se ha puesto de moda este verano
La cala del Tangó de Xàbia se ha vuelto a poner de moda este verano. Los bañistas hacen equilibrios sobre las rocas de escollera que colocó hace dos años la entonces conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad en este tramo litoral del cabo de Sant Antoni que sufre una doble erosión: regresión costera y desprendimientos en el acantilado. Los turistas han redescubierto la cala y han acudido sin miedo. No hay carteles que avisen de que está clausurada (en Ambolo, en cambio, hay carteles y barreras para impedir el paso). Pero esta cala, la más próxima a la escollera del puerto, también está cerrada por peligro de caída de piedras.
Una gran roca, desgajada y que se aguanta por los pelos
Y el peligro salta a la vista. Las redes que hace años se colocaron para ceñir el acantilado y frenar los desprendimientos están rotas y hechas jirones. Un gran pedrusco desgajado del cortado se sostiene de forma precaria, por los pelos. Los bañistas pasan por debajo sin levantar la vista.
