Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desprendimientos

Un gran pedrusco pende sobre la cala del Tangó de Xàbia

Este tramo litoral, también cerrado por caída de rocas, se ha puesto de moda este verano

Los bañitas pasan por debajo de la gran piedra que pende de las deterioradas redes de metal

Los bañitas pasan por debajo de la gran piedra que pende de las deterioradas redes de metal / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

La cala del Tangó de Xàbia se ha vuelto a poner de moda este verano. Los bañistas hacen equilibrios sobre las rocas de escollera que colocó hace dos años la entonces conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad en este tramo litoral del cabo de Sant Antoni que sufre una doble erosión: regresión costera y desprendimientos en el acantilado. Los turistas han redescubierto la cala y han acudido sin miedo. No hay carteles que avisen de que está clausurada (en Ambolo, en cambio, hay carteles y barreras para impedir el paso). Pero esta cala, la más próxima a la escollera del puerto, también está cerrada por peligro de caída de piedras.

Las redes están rotas y hechas jirones y la gran piedra se aguanta por los pelos

Las redes están rotas y hechas jirones y la gran piedra se aguanta por los pelos / A. P. F.

Una gran roca, desgajada y que se aguanta por los pelos

Y el peligro salta a la vista. Las redes que hace años se colocaron para ceñir el acantilado y frenar los desprendimientos están rotas y hechas jirones. Un gran pedrusco desgajado del cortado se sostiene de forma precaria, por los pelos. Los bañistas pasan por debajo sin levantar la vista.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents