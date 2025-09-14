Un gran pedrusco pende sobre la cala del Tangó de Xàbia

La cala del Tangó de Xàbia se ha vuelto a poner de moda este verano. Los bañistas hacen equilibrios sobre las rocas de escollera que colocó hace dos años la entonces conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad en este tramo litoral del cabo de Sant Antoni que sufre una doble erosión: regresión costera y desprendimientos en el acantilado. Los turistas han redescubierto la cala y han acudido sin miedo. No hay carteles que avisen de que está clausurada (en Ambolo, en cambio, hay carteles y barreras para impedir el paso). Pero esta cala, la más próxima a la escollera del puerto, también está cerrada por peligro de caída de piedras.

Las redes están rotas y hechas jirones y la gran piedra se aguanta por los pelos / A. P. F.

Una gran roca, desgajada y que se aguanta por los pelos

Y el peligro salta a la vista. Las redes que hace años se colocaron para ceñir el acantilado y frenar los desprendimientos están rotas y hechas jirones. Un gran pedrusco desgajado del cortado se sostiene de forma precaria, por los pelos. Los bañistas pasan por debajo sin levantar la vista.