Aparatoso incendio: una furgoneta, convertida en una bola de fuego en Xàbia

La semana empieza con sobresalto en Xàbia. Una furgoneta se ha prendido fuego en la rotonda de la carretera del Pla (en el desvío a la calle Pescara y ante el supermercado Iceland). Los ocupantes han salido del vehículo. No han resultado heridos. Eso sí, el susto no se lo quita nadie. La furgoneta se ha convertido en una bola de fuego. Salía un abundante humo negro.

La furgoneta envuelta en llamas y la columna de humo negro / Policía Local de Xàbia

La Policía Local ha llegado rápidamente. Ha acotado el fuego. No había peligro de que se propagase a otros coches, a edificaciones cercanas o la vegetación urbana. Los bomberos han sofocado las llamas. No obstante, la furgoneta ha quedado totalmente destruida. El incendio ha sido aparatoso y ha causado cierta alarma, pero ha estado controlado en todo momento.