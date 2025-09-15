Aparatoso incendio: una furgoneta, convertida en una bola de fuego en Xàbia
Los ocupantes no han resultado heridos y el fuego está acotado y no hay peligro de que se propague
La semana empieza con sobresalto en Xàbia. Una furgoneta se ha prendido fuego en la rotonda de la carretera del Pla (en el desvío a la calle Pescara y ante el supermercado Iceland). Los ocupantes han salido del vehículo. No han resultado heridos. Eso sí, el susto no se lo quita nadie. La furgoneta se ha convertido en una bola de fuego. Salía un abundante humo negro.
La Policía Local ha llegado rápidamente. Ha acotado el fuego. No había peligro de que se propagase a otros coches, a edificaciones cercanas o la vegetación urbana. Los bomberos han sofocado las llamas. No obstante, la furgoneta ha quedado totalmente destruida. El incendio ha sido aparatoso y ha causado cierta alarma, pero ha estado controlado en todo momento.
