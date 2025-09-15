Comienza la obra más esperada en Xàbia: primeros trabajos para salvar de la ruina la Casa dels Xolbi, un palacete del siglo XV

Llega la obra más esperada en Xàbia. El pasado jueves se firmó el acta de replanteo (el inicio oficial de las obras) y hoy ya hay movimiento en el exterior de la Casa dels Xolbi o Candelària, un palacete gótico del siglo XV situado en pleno centro histórico y que es de titularidad municipal. La rehabilitación integral, adjudicada por 1,7 millones a la empresa de Xàtiva Víctor Tormo (cuenta con más de 25 años de experiencia), salvará de la ruina un inmueble histórico que lleva años apuntalado. La pared que da a norte, a la calle l'Escola, está asegurada con poderosos contrafuertes.

Los operarios han empezado a descargar materiales. Hay trabajo por hacer antes de meterse a fondo en sanear el inmueble, asegurarlo y "coser" las grietas. Ahora se cerrarán las calles l'Escola y Loreto y también se vallará un tramo de la plaza del Mestre Tosquer Vicent de Gràcia. La empresa instalará la caseta de obra y empezará a acopiar materiales. Es una obra de envergadura. Se debe terminar en 14 meses. la Casa dels Xolbi se convertirá en una escuela taller de artes plásticas.

También una de las primeras obras que se llevará a cabo será sacar del patio de este palacete un transformador eléctrico.

Mientras se realicen estos primeros trabajos, no se cortará al tráfico la calle que da a la fachada de la Casa dels Xolbi, el Carrer Roques. Más adelante, sí se cerrará y es posible que se tome la decisión, reclamada desde hace tiempo por los vecinos, de peatonalizar la calle y solo permitir el acceso en coche a los residentes. Es lo lógico. Esta estrecha calle con pendiente está en pleno centro histórico. No obstante, pasan cada día por ella cientos de coches. Los vecinos salen a la calle con muchísimo tiento (y miedo). La acera es minúscula y hay peligro de atropello.

Solucionar todos estos problemas (los del palacete que se cae a trozos, el riesgo para los peatones en el Carrer Roques o la urgencia de crear más espacios que den vida al casco histórico) está hoy un poco más cerca. Las obras de la Casa dels Xolbi han tardado años y años en salir adelante. La adjudicataria tiene experiencia y desarrolla otros importantes proyectos patrimoniales. Uno de ellos es la restauración del campanario del siglo XIII de la Colegiata de Gandia.

Ventanales geminados, escalinatas, grafitos del siglo XV...

La Casa dels Xolbi es Bien de Relevancia Local. La restauración recuperará su traza gótica, enmascarada por numerosas reformas. Se sacarán a la luz elementos tan notables como los ventanales geminados. Las obras son delicadas. Hay que sustituir y reforzar los forjados y cubiertas. El tejado es de cañizo y teja mora y, por tanto, extremadamente frágil. También se restaurarán la escalinata del siglo XVIII y los pavimentos del XIX. Se salvarán las antiguas policromías y los grafitis del siglo XV que se descubrieron en 2013 (los revoques los tapaban). Los grafitis representan naves medievales de vela, figuras bailando y a un guerrero armado con espada corta y escudo.