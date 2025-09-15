Una cuidadora estafa más de 30.000 euros a una anciana de 91 años en Calp

"Confianza rota". Así ha llamado la Guardia Civil a la investigación que ha culminado con el arresto de una mujer de 46 años que cuidaba en Calp de una anciana de 91. Los agentes la han detenido como presunta autora de un delito continuado de estafa con abuso de confianza y otro de hurto, cometidos contra la mujer a la que cuidaba, una anciana de 91 años, a la que habría estafado más de 30.000 euros.

La investigación se inició en el mes de agosto, tras la denuncia presentada por la víctima, residente en Calp, quien detectó más de 40 operaciones fraudulentas en sus cuentas bancarias realizadas con su tarjeta sin su consentimiento.

Las pesquisas, llevadas a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Calp, permitieron comprobar que estas operaciones se habían realizado entre los meses de enero y agosto de 2025. Todas consistían en extracciones de efectivo desde dos cajeros automáticos de la localidad, por lo que la investigación se centró en el entorno cercano de la víctima.

El análisis del modus operandi permitió constatar que las operaciones fraudulentas se producían exclusivamente durante los fines de semana, coincidiendo con los días en los que una cuidadora prestaba servicio nocturno en el domicilio de la anciana.

Según se pudo determinar, la investigada aprovechaba que la víctima dormía para desplazarse de madrugada a distintos cajeros automáticos y realizar extracciones de entre 500 y 800 euros por operación, llegando a acumular un montante total superior a 30.000 euros.

Tras el análisis de las pruebas obtenidas, los agentes lograron identificar plenamente a la autora y atribuirle el desfalco económico a la cuidadora de la denunciante desde diciembre de 2024.

Presunto delito contiunado de estafa y de hurto

La mujer, vecina de Dénia y sin antecedentes policiales, fue citada el pasado 8 de septiembre en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Calp, donde se procedió a su detención como presunta autora de un delito continuado de estafa y otro de hurto.

La detenida ha sido puesta a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Dénia, que ha decretado su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares.

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Mayor Seguridad, una iniciativa impulsada por la Guardia Civil destinada a prevenir delitos y reforzar la protección de las personas mayores en su vida cotidiana. El objetivo es incrementar su seguridad y evitar que puedan convertirse en víctimas de fraudes o robos.