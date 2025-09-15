Un incendio en un garaje en Xàbia calcina dos coches
Se ha tenido que desalojar a una decena de vecinos de una finca
Un incendio ha calcinado a primera hora de esta tarde dos coches que estaban aparcados en una planta baja de la calle la Font de Xàbia. El bajo que se utiliza como garaje es a cielo abierto, lo que ha facilitado que el humo no se acumulara en en el garaje. La Policía Local y la Guardia Civil han desalojado a una decena de vecinos de la finca contigua.
También han llegado rápidamente Protección Civil y los bomberos, que han sofocado las llamas. El fuego, cuyo origen se está investigando, se habría iniciado en uno de los coches. Se ha propagado al que estaba aparcado al lado. También ha provocado daños en el interior de esta planta baja.
También han acudido la Cruz Roja y una ambulancia de Soporte Vital Básico. No ha habido heridos.
A estos dos vehículos hay que sumar la furgoneta que se ha prendido fuego a primera hora de la mañana cuando circulaba por la avenida del Pla. Ha quedado destrozada.
