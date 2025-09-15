Vuelve "Casa Meua" y se asoma a la gran "ventana" al mar del restaurante Noguera de Dénia

Ahí están, "ben mudats" y dispuestos a comerse el mundo. La foto se tomó en la Estación del Norte de València. La foto, ampliada y casi a tamaño natural, está en el restaurante. Los hijos y los nietos tienen muy claro que Juanito (Juan Noguera, de Ondara) y Rosa (Rosa Chesa, de El Verger) son la esencia de este precioso restaurante y del coqueto hotel. Por muchas reformas que se hagan, y la recientísima, de este mismo año, es magnífica (todo un acierto los colores dorados como los de la arena de la playa, la luz y los grandes ventanales), Juanito y Rosa siguen aquí y su historia está ligada a dos de los hechos que dan singularidad a la Marina Alta: las familias de la gastronomía (esenciales para que hoy esta comarca sea la Meca del turismo seducido por los sabores) y la emigración. Sí, este matrimonio, cuando ya tuvo claro que quería abrir el restaurante Noguera, hizo las maletas y se fue a Francia a trabajar y ahorrar el dinero para las obras del local en primera línea de esta extraordinaria playa de la Punta de l'Estanyó de Dénia. Rosa incluso vendió su horno de El Verger para emigrar en 1967 con su marido a Francia y hacer realidad un sueño que empezó un poco por casualidad.

Juan Noguera heredó un rodal de tierra salobre y de secano. Había viñas de moscatel y también se plantaban sandías. Pero en aquellos años 50 el legado bueno eran las fértiles huertas del interior y no estos bancales "vora mar" en los que había que trabajar muy duro para sacarles algo de provecho. "Pero aquí, a pocos metros de la orilla, está la segunda pradera de posidonia oceánica más importante de Dénia. Lo que había era una gran riqueza de pesca", apunta Anna Betlem, nieta de Juan y Rosa. "Se pescaba mucho y mi abuela, que entonces tenía un horno en el Verger, era muy buena cocinera y, como todos le pedían que les hiciera el pescado o arroces, decidió abrir una "finestreta" en el "casupet" que tenían junto al mar. Fue en el año 1953". Y esa ventana fue el origen de esta historia. Luego, en 1959, el matrimonio empezó a servir comidas y paellas en una humilde barraca cubierta con un sombrajo. Y, tras volver de Francia y con el dinero ganado y ahorrado, pusieron en marcha el restaurante y, en 1977, abrieron también un pequeño hostal.

Lo cuenta tan bien Anna Betlem que, de repente, parece que vuelve el bullicio de aquellos grandes convites de las bodas y comuniones de las familias de Ondara, El Verger, Dénia, la Xara... El restaurante Noguera, aparte de servir cocina tradicional y mediterránea, acogió muchos felicísimos momentos. Algún día tocará recuperar, reinterpretado, el menú de aquellas celebraciones familiares: sopa de pescado, entremeses, rape con salsa, carne mechada, el pijama y la "tortà" con yema y merengue. El Noguera ha mantenido, de alguna forma, ese espíritu tan festivo en su gran fiesta de Sant Joan. Esa noche mágica esta playa bulle y vibra al ritmo de la batucada. El menú es muy especial: sardinas, tomate de temporada, las "coques", higos...

Rosa, la abuela, era una gran cocinera. En su horno de El Verger, aprendió a darle el perfecto toque de cocción a todo, a los pescados, a los arroces. También eran famosos sus caracoles con salsa (sabrosísimas "les vaquetes" o "xones"). Las paellas de bacalao y coliflor, de espinacas y boquerones o ese arroz que cocinaba para sus nietos, el "senyoret de carn" (el restaurante lo sigue haciendo) con albóndigas, garbanzos, la carne desmigada y sin un solo hueso y la barenjena y el pimiento en láminas, por encima, para que aportara un aroma vegetal y de huerta a un plato que debería pasar a la historia como la expresión culinaria máxima del cariño de una abuela por sus nietos.

Rosa se resistía a jubilarse. Pero en 1987 le diagnosticaron una afección cardiaca. Anna Betlem recuerda que su abuela era "la capitana". Mientras que Juan, su abuelo, se reveló como un emprendedor nato, Rosa le dio al restaurante esencia, sabor y carácter gastronómico. Sus hijos, Antonia, Paqui, Rovi (Rosa Vicenta) y Juanjo, decidieron alquilar el restaurante y, un año después, alquilaron también el hostal.

"Pero lo que hicieron nuestros abuelos y este lugar representan para nosotros un patrimonio familiar y gastronómico formidable. Cuando terminaron los contratos de alquiler, la segunda y ya también la tercera generación decidimos retomar esta historia", explica Anna Betlem. En 2001, la familia inició al rehabilitación y la reforma total del hostal para convertirlo en un coqueto y luminoso hotel de 20 habitaciones. Lo inauguraron en 2005. Mientras, en 2008, la familia reabrió el restaurante. Hace unos meses lo han reformado y ahí, bien grande, está la foto de Juanito y Rosa. "Ellos expresan nuestra identidad".

El Noguera se asoma a una playa extraordinaria. Quienes no han paseado por calma por todo el litoral de les Marines de Dénia igual tienen la idea de que es una playa inmensa de arena y punto. No es así. Hay pequeñas bahías. El restaurante y hotel Noguera están en la Punta de l'Estanyó, que queda entra la Punta dels Molins, al sureste, y la de l'Almadrava, al noroeste. Se ve salir y ponerse el sol y la luna. Dibujan un círculo en el límpido y azul horizonte. "Sí, estamos en una situación geográfica privilegiada", afirma Anna Betlem.

