La agricultura de la Marina Alta hace piña en l'Atzúbia y defiende que es esencial para salvar el paisaje

La agricultura de la Marina Alta hace piña. La Xarxa Agrícola reunió en una jornada de debate en l'Atzúbia (en los Viveros Parra de este municipio) a 24 representantes del sector agrario. Acudieron productores hortícolas, ganaderos, apicultores, educadores y representantes de organizaciones como La Unió de Llauradors. El debate fue estimulante. La radiografía de los problemas de la agricultura en la comarca resultó muy certera. Acudió el concejal de l'Atzúbia y conocido influencer del sector agrario Nando Dura. Dar visibilidad a los problemas del sector también resulta esencial.

Los agricultores lo tienen más que claro. Reclaman un pacto social por el territorio. Debe integrar al sector agrario en el modelo económico de una comarca volcada en el turismo, los servicios y la construcción. No debe menospreciarse la función clave de la agricultura: modela un paisaje tradicional de gran valor natural e histórico. Los bancales de muros de "pedra seca" representan un patrimonio excepcional. La floración de los cerezos y los almendros, así como las épocas de recolección de estas frutas o la vendimia (y "l'escaldà" de la pansa que se está recuperando), generan riqueza en el sector primario (un ejemplo: las bodegas y los vinos de la Marina Alta cada vez tienen más prestigio) y también en el turismo. Además, la agricultura preserva el medioambiente y está más que demostrado que los bancales cuidados y en producción funcionan como un excepcional cortafuegos natural en caso de incendio forestal.

La jornada tuvo lugar en los Viveros Parra de l'Atzúbia / Levante-EMV

Garantizar el relevo generacional

Los agricultores coincidieron en que la supervivencia y rentabilidad de sus explotaciones garantizan un relevo generacional que se ha ido perdiendo. El campo, si tiene futuro, atrae a jóvenes.

También pidieron más profesionalización y unión. Coincidieron en que urge ir de la mano y formarse de forma concienzuda para hacer la agricultura cada vez más sostenible. Además, insistieron en que la agricultura, la ganadería y la apicultura deben trabajar de forma coordinada.

Los labradores piden más compromiso de la administración. Los ayuntamientos deben apostar de verdad por fomentar la compra de productos agrícolas de proximidad y locales.